Τηλεθέαση (21/5): Ποια προγράμματα ξεχώρισαν το βράδυ της Πέμπτης;

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Πέμπτη 21 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 24%, ενώ ακολούθησαν το «Σόι σου» με 21,4% και ο «Άγιος Έρωτας» με 20,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι σου» με 22,4%, με τον «Άγιο Έρωτα» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,8% και στην τρίτη το «Να μ’ αγαπάς» με 16,4%.
Βραδινό Πρόγραμμα – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Πρόγραμμα
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Να μ’ αγαπάς
|ALPHA
|24%
|2
|Το σόι σου
|ALPHA
|21,4%
|3
|Άγιος Έρωτας
|ALPHA
|20,7%
|4
|Μια νύχτα μόνο
|MEGA
|13,5%
|5
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|ANT1
|11,6%
|6
|MasterChef
|STAR
|10,5%
|7
|J2US
|OPEN
|5,2%
|8
|Στην Πίεση
|ΕΡΤ1
|2,8%
|9
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|OPEN
|2,5%
Βραδινό Πρόγραμμα – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Πρόγραμμα
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Το σόι σου
|ALPHA
|22,4%
|2
|Άγιος Έρωτας
|ALPHA
|16,8%
|3
|Να μ’ αγαπάς
|ALPHA
|16,4%
|4
|MasterChef
|STAR
|13,1%
|5
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|ANT1
|8%
|6
|Μια νύχτα μόνο
|MEGA
|7,8%
|7
|J2US
|OPEN
|5,5%
|8
|Στην Πίεση
|ΕΡΤ1
|3%
|9
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|OPEN
|1,9%