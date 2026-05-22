Τηλεθέαση (21/5): Ποια προγράμματα ξεχώρισαν το βράδυ της Πέμπτης;

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Πέμπτη 21 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 24%, ενώ ακολούθησαν το «Σόι σου» με 21,4% και ο «Άγιος Έρωτας» με 20,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι σου» με 22,4%, με τον «Άγιο Έρωτα» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,8% και στην τρίτη το «Να μ’ αγαπάς» με 16,4%.

Βραδινό Πρόγραμμα – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Να μ’ αγαπάς ALPHA 24%
2 Το σόι σου ALPHA 21,4%
3 Άγιος Έρωτας ALPHA 20,7%
4 Μια νύχτα μόνο MEGA 13,5%
5 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος ANT1 11,6%
6 MasterChef STAR 10,5%
7 J2US OPEN 5,2%
8 Στην Πίεση ΕΡΤ1 2,8%
9 Ο πιο αδύναμος κρίκος OPEN 2,5%

 

Βραδινό Πρόγραμμα – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Το σόι σου ALPHA 22,4%
2 Άγιος Έρωτας ALPHA 16,8%
3 Να μ’ αγαπάς ALPHA 16,4%
4 MasterChef STAR 13,1%
5 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος ANT1 8%
6 Μια νύχτα μόνο MEGA 7,8%
7 J2US OPEN 5,5%
8 Στην Πίεση ΕΡΤ1 3%
9 Ο πιο αδύναμος κρίκος OPEN 1,9%

