Τηλεθέαση (21/5): Ποια προγράμματα ξεχώρισαν το βράδυ της Πέμπτης;

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Πέμπτη 21 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 24%, ενώ ακολούθησαν το «Σόι σου» με 21,4% και ο «Άγιος Έρωτας» με 20,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι σου» με 22,4%, με τον «Άγιο Έρωτα» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,8% και στην τρίτη το «Να μ’ αγαπάς» με 16,4%.

Βραδινό Πρόγραμμα – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Να μ’ αγαπάς ALPHA 24% 2 Το σόι σου ALPHA 21,4% 3 Άγιος Έρωτας ALPHA 20,7% 4 Μια νύχτα μόνο MEGA 13,5% 5 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος ANT1 11,6% 6 MasterChef STAR 10,5% 7 J2US OPEN 5,2% 8 Στην Πίεση ΕΡΤ1 2,8% 9 Ο πιο αδύναμος κρίκος OPEN 2,5%

Βραδινό Πρόγραμμα – Δυναμικό Κοινό (%)