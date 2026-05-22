Μορφούλα Ντώνα για τον γιο της: «Ήταν ένα παιδί της καραντίνας, οπότε είχαμε συνηθίσει να είμαστε συνέχεια μαζί»

Το πρωί της Παρασκευής, 22 Μαΐου, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης υποδέχτηκαν στο «Νωρίς – Νωρίς» τη Μορφούλα Ντώνα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής, μίλησε και για τον γιο της, τον σχεδόν έξι ετών Απόλλωνα. Υπενθυμίζεται ότι η επιτυχημένη αθλήτρια, έφερε στον κόσμο το παιδί της, στις 28 Αυγούστου του 2020.

Μιλώντας για την καθημερινότητά της, η Μορφούλα Ντώνα εξήγησε πως: «Είμαι καλά. Έχουμε μία δύσκολη καθημερινότητα, όπως όλοι, με το παιδάκι μου, με την προπόνηση».

«Ο Απόλλωνας είναι 5,5 ετών, του χρόνου ξεκινάμε Δημοτικό. Αλλά εντάξει, είναι μια διαφορετική και πολύ ωραία εμπειρία η μητρότητα. Από μωρό ήταν μαζί μου στις προπονήσεις», ανέφερε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η Ολυμπιονίκης είπε ότι: «Ο Απόλλωνας θήλαζε μέχρι και 2,5 ετών, οπότε ήταν συνεχώς μαζί μου. Ήταν ένα παιδί της καραντίνας, ούτως ή άλλως, οπότε είχαμε συνηθίσει να είμαστε συνέχεια μαζί. Τώρα έχει ξεκινήσει άλλη καθημερινότητα ο Απόλλωνας, έχει το σχολείο του».