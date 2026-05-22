Μορφούλα Ντώνα για τον γιο της: «Ήταν ένα παιδί της καραντίνας, οπότε είχαμε συνηθίσει να είμαστε συνέχεια μαζί»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Μορφούλα Ντώνα
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το πρωί της Παρασκευής, 22 Μαΐου, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης υποδέχτηκαν στο «Νωρίς – Νωρίς» τη Μορφούλα Ντώνα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής, μίλησε και για τον γιο της, τον σχεδόν έξι ετών Απόλλωνα. Υπενθυμίζεται ότι η επιτυχημένη αθλήτρια, έφερε στον κόσμο το παιδί της, στις 28 Αυγούστου του 2020.

Μιλώντας για την καθημερινότητά της, η Μορφούλα Ντώνα εξήγησε πως: «Είμαι καλά. Έχουμε μία δύσκολη καθημερινότητα, όπως όλοι, με το παιδάκι μου, με την προπόνηση».

«Ο Απόλλωνας είναι 5,5 ετών, του χρόνου ξεκινάμε Δημοτικό. Αλλά εντάξει, είναι μια διαφορετική και πολύ ωραία εμπειρία η μητρότητα. Από μωρό ήταν μαζί μου στις προπονήσεις», ανέφερε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η Ολυμπιονίκης είπε ότι: «Ο Απόλλωνας θήλαζε μέχρι και 2,5 ετών, οπότε ήταν συνεχώς μαζί μου. Ήταν ένα παιδί της καραντίνας, ούτως ή άλλως, οπότε είχαμε συνηθίσει να είμαστε συνέχεια μαζί. Τώρα έχει ξεκινήσει άλλη καθημερινότητα ο Απόλλωνας, έχει το σχολείο του».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε δυνατούς και σφριγηλούς γλουτούς; Μην κάνετε αυτό το λάθος ακόμη και αν γυμνάζεστε

«Όταν η σύζυγος μου ξεπέρασε τον καρκίνο άρχισα να καταρρέω εγώ» – 50χρονος μιλά για τις δυσκολίες που έχουν οι φροντιστές ...

Πότε θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Συναγερμός από την Τράπεζα της Ελλάδος: Προσοχή σε διαδικτυακές απάτες με το όνομα του Γιάννη Στουρνάρα

Η TeamPCP παραβίασε 3.800 αποθετήρια του GitHub

Οι 13 σημαντικότερες ανακοινώσεις στο Google I/O 2026
περισσότερα
06:45 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Κωνσταντίνος Αργυρός: Το μεγάλο πάρτι για τη γιορτή και τα γενέθλια του καλλιτέχνη

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή (21/5) ημέρα για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, καθώς είχε τα γενέθλιά του, ...
03:08 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Δεν συμφωνεί κανείς με τις επαναλήψεις για το «Σόι σου»

Για τη σειρά «Το σόι σου», αλλά και για τις τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει συμμετάσχει, μ...
02:21 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Η επιλογή της μοναξιάς είναι πολυτέλεια – Πάντα ευπρόσδεκτη μια σχέση

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνι...
01:58 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Θα ήθελα ένα παιδί από τον Δάνη Κατρανίδη – Δεν έφυγε ποτέ

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», για το...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν