Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο «Ενώπιος Ενωπίω» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξένησε τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου το βράδυ της Πέμπτης (21/5), στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Η ηθοποιός αφηγήθηκε τη διαδρομή της στον καλλιτεχνικό χώρο και αναφέρθηκε στους ρόλους που σημάδεψαν την πορεία της στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου μίλησε επίσης για τις συνεργασίες που καθόρισαν την καριέρα της, καθώς και για σημαντικούς σταθμούς της προσωπικής της ζωής.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η ηθοποιός ανακάλεσε μνήμες από την πορεία της, ενώ αναφέρθηκε στον έρωτα και στα λάθη που συνόδευσαν τη ζωή και τη διαδρομή της.

