Σπουδαία ανακάλυψη κατά τη διάρκεια έργων – Ίσως βρέθηκε τυχαία ένα λιμάνι της Εποχής του Σιδήρου

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στη Γερμανία έρχεται να ρίξει νέο φως στο παρελθόν της Ευρώπης και τις ναυτικές ικανότητες των Κελτών.

Κατά τη διάρκεια έργων στην πόλη Ασάφενμπουργκ, οι ερευνητές βρέθηκαν μπροστά σε μια απρόσμενη έκπληξη που αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Οι κατασκευαστικές εργασίες για μια λεκάνη απορροής πλημμυρών βόρεια της γέφυρας Willigis στο Ασάφενμπουργκ έφεραν στο φως ξύλινα υπολείμματα, τα οποία, μετά από τις σχετικές αναλύσεις, ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε κατασκευή του 4ου αιώνα π.Χ.

Τον Μάρτιο του 2026, ο γερμανικός δήμος του Ασάφενμπουργκ ενημέρωσε τις βαυαρικές αρχές για την ανακάλυψη αυτών των ξύλινων στοιχείων κατά τη διάρκεια εργασιών διάνοιξης τάφρων και χωματουργικών έργων.

Έκτοτε, η ανασκαφή και η ανάλυση των ιστορικών αυτών κατασκευών προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα.

Μια απρόσμενη ανακάλυψη στο εργοτάξιο

Η περιοχή όπου εκτελούνται οι εργασίες δεν βρισκόταν σε κανένα προηγούμενο αρχείο υπόγειων πολιτιστικών αγαθών, ούτε υπήρχε υποψία για την ύπαρξή τους, επομένως η έκταση είχε εγκριθεί για την υλοποίηση του έργου.

Η εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των ξύλινων δοκών, οι οποίες εντοπίστηκαν σε βάθος περίπου οκτώ μέτρων, οδήγησε αρχικά τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι ανήκαν σε μια σύγχρονη ή ακόμη και πρόσφατη κατασκευή.

Ωστόσο, οι αναλύσεις δειγμάτων ξύλου από αρκετά δρύινα δοκάρια, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο δενδροχρονολόγησης του Τίρχαουπτεν, έδωσαν ένα εντελώς διαφορετικό και εντελώς απροσδόκητο αποτέλεσμα.

Μέσα από σύνθετες επιστημονικές διαδικασίες, εξετάστηκαν οι ετήσιοι δακτύλιοι ανάπτυξης των κομματιών βελανιδιάς και τα δεδομένα που προέκυψαν συγκρίθηκαν στη συνέχεια με τις χρονολογίες των δακτυλίων βελανιδιάς της περιοχής.

Η σύγκριση αυτή προσδιόρισε αναμφίβολα ότι το ξύλο προερχόταν από δέντρα που υλοτομήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή κατά τον 4ο αιώνα π.Χ.

Ένα μνημειώδες έργο από ξύλο και πέτρα

Η δομή που ανακαλύφθηκε συνδυάζει ξύλο και πέτρα σε έναν τύπο τοιχοποιίας που έχει τραβήξει την προσοχή των αρχαιολόγων λόγω της μοναδικότητας και της πολυπλοκότητάς της.

«Ο συνδυασμός της εξαιρετικής τοποθεσίας στις όχθες του Μάιν, του εκπληκτικού βαθμού διατήρησης, αυτής της μικτής κατασκευής από ξύλο και πέτρα που δεν μοιάζει με τίποτα από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, καθώς και η χρονολόγηση στην Εποχή του Σιδήρου, καθιστούν αυτή την ανακάλυψη μοναδική», εξήγησε η Δρ. Stefanie Berg, επικεφαλής του Τμήματος Προστασίας Αρχαιολογικής Κληρονομιάς του BLfD.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, με βάση τα πρώτα στρωματογραφικά προφίλ που έχουν ήδη καταγραφεί, φαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός γερών δρύινων δοκών είχε διευθετηθεί σε μια κατασκευή που απαιτούσε τεράστια κατασκευαστική προσπάθεια και πιθανότατα είχε επίσης μνημειακό χαρακτήρα, καθώς το συγκρότημα ήταν κλεισμένο προς την πλευρά του ποταμού από έναν τοίχο ξερολιθιάς.

Η Μπεργκ υπογράμμισε ότι οι πέτρινες κατασκευές κατά την Εποχή του Σιδήρου είναι εξαιρετικά σπάνιες: Όταν εντοπίζονται λίθινες δομές από εκείνη την περίοδο, συνήθως αντιστοιχούν σε στοιχεία οχυρωμένων περιβόλων, όπως τείχη με υποδοχές για πασσάλους.

Το αρχαιολογικό πλαίσιο της ανακάλυψης ενισχύει τη σημασία της. Μέχρι σήμερα, η ύπαρξη ενός οικισμού της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου (της πρώιμης περιόδου Λα Τεν) στην περιοχή της σημερινής παλιάς πόλης του Ασάφενμπουργκ ήταν γνωστή κυρίως μέσα από εξαιρετικά ευρήματα, όπως μια πόρπη με κεφαλή ζώου και ένα χρυσό δαχτυλίδι, μαζί με ορισμένες μεμονωμένες ενδείξεις κατοίκησης.

Βάσει αυτών των ενδείξεων, οι ερευνητές υποψιάζονταν εδώ και καιρό ότι ένας κεντρικός οικισμός της Εποχής του Σιδήρου ενδέχεται να βρισκόταν κάτω από το σημερινό ιστορικό κέντρο. Παρόλα αυτά, η ακριβής δομή αυτού του οικισμού της περιόδου Λα Τεν παρέμενε σε μεγάλο βαθμό άγνωστη.

Εναρμονίζοντας την αρχαιολογία με την τεχνολογία

Η δομή που ανακαλύφθηκε τώρα στις όχθες του Μάιν διαθέτει, ως εκ τούτου, εξαιρετικά υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον. Οι ειδικοί ελπίζουν ότι η αρχαιολογική ανασκαφή, η τεκμηρίωσή της και οι μετέπειτα μελέτες θα προσφέρουν νέες γνώσεις για τη λειτουργία αυτού του κτιρίου, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα κελτικό λιμάνι στον ποταμό, καθώς και για την παλαιότερη ιστορία του οικισμού του Ασάφενμπουργκ.

Η αρχαιολογική παρέμβαση πραγματοποιείται σε στενό συντονισμό με το δημοτικό συμβούλιο του Ασάφενμπουργκ. Δεδομένων των μοναδικών συνθηκών της ανασκαφής, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα φρεάτιο βάθους οκτώ έως δέκα μέτρων, κάθε βήμα συντονίζεται σχολαστικά με τις τεχνικές, δομικές και μεταλλικές απαιτήσεις ασφαλείας του κατασκευαστικού έργου.