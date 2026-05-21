Γιώργος Γιαννόπουλος για το «Σόι σου»: «Μου το χρώσταγε αυτό η ζωή – Είμαι τόσο καλά με τα παιδιά, έχω πάρει τόση αγάπη»

Στη «Super Κατερίνα» έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Γιαννόπουλος την Πέμπτη 21 Μαΐου. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, τον οποίο μία μεγάλη μερίδα του κοινού έχει λατρέψει μέσα από την συμμετοχή του στην σειρά του ALPHA «Το σόι σου», αναφέρθηκε στο σίριαλ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Μου το χρώσταγε αυτό η ζωή».

Μιλώντας για την αγαπημένη σειρά, ο Γιώργος Γιαννόπουλος εξομολογήθηκε πως: «Έχει πολύ συγκινητικά πράγματα, αυτή η ιστορία με το “Σόι σου”. Με ρωτάνε κάποιοι αν θα γινόταν το “Σόι σου”. Πιστεύω ότι αν δεν γινόταν το “Σόι σου”, κάτι άλλο θα… Μου το χρώσταγε αυτό η ζωή. Γιατί η αγάπη που έχω δώσει πάνω στη δουλειά μου και στον άνθρωπο… Είμαι καλός άνθρωπος».

«Αυτή είναι καλύτερη Επίδαυρος για εμένα»

«Νομίζω ότι γεννιόμαστε καλοί, κακοί, εγωιστές, ζηλιάρηδες. Εγώ γεννήθηκα ένας καλός άνθρωπος, θέλω να μεταφέρω το καλό στον κόσμο, να δώσω αγάπη. Πήρα πολλή αγάπη από τους γονείς μου, από την αδελφή μου την συγχωρεμένη. Οπότε αυτή η ιστορία μου δίνει… Σαν να μου χρώσταγε αυτό το πράγμα, η δουλειά, η ζωή, το “Σόι σου”», εξήγησε αμέσως μετά.

Ακόμα, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης είπε ότι: «Αν δεν γινόταν το “Σόι σου”, θα γινόταν κάτι άλλο ως άστρο. Αλλά το “Σόι σου” σαν να μου το χρώσταγε, με την έννοια ότι είμαι τόσο καλά με τα παιδιά, έχω πάρει τόση αγάπη.

Είναι αδιανόητη η αγάπη σε αυτούς που κομπάζουν για την Επίδαυρο, και ότι κάτι κάνουν, και το ένα, και το άλλο. Δεν πειράζει, ας μην έχω κάνει Επίδαυρο, αυτή είναι καλύτερη Επίδαυρος για εμένα».