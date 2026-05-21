Μίλτος Καρατζάς: «Ήμουν 13 ημέρες διασωληνωμένος και άλλες πέντε εβδομάδες σε κώμα»

Ελένη Φλισκουνάκη

Μίλτος Καρατζάς
Τον Μίλτο Καρατζά συνάντησε η κάμερα του «Happy Day». Στις δηλώσεις του, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, ο έμπειρος άνδρας της μουσικής βιομηχανίας μίλησε για την σοβαρή περιπέτεια που είχε περάσει με την υγεία του, περιγράφοντας το τι είχε συμβεί.

Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε για την υγεία του, ο Μίλτος Καρατζάς είπε ότι: «Με την υγεία μου, ύστερα από μία αρκετά μεγάλη περιπέτεια, είμαι πολύ καλά ευτυχώς. Είχα πάθει μία πολύ μεγάλη ουρολοίμωξη, η οποία με έριξε στο κρεβάτι πάρα πολύ άσχημα».

«Ήμουν 13 ημέρες διασωληνωμένος και άλλες πέντε εβδομάδες σε κώμα. Τα παιδιά μου φοβόντουσαν ότι θα με “χάσουν” και τα ρέστα, ευτυχώς συνήλθα και τώρα είμαι μια χαρά», πρόσθεσε.

Επιπλέον, εξήγησε πως: «Την Παραμονή των Χριστουγέννων του 2024, μπαίνει ο γιος μου στο σπίτι, και με βλέπει λιπόθυμο στο πάτωμα. Με παίρνουν, με πάνε στο νοσοκομείο, και τα υπόλοιπα είναι αυτά που σας είπα τώρα». 

