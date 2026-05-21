Αποστολία Ζώη για το φλερτ: «Έχει κλείσει λίγο αυτή η πόρτα για εμένα…»

Ελένη Φλισκουνάκη

Αποστολία Ζώη
Φωτογραφία: Instagram/apostoliazoi
Συνέντευξη στη «Super Κατερίνα» έδωσε η Αποστολία Ζώη, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, η αγαπημένη τραγουδίστρια ρωτήθηκε για το κομμάτι του φλερτ, και προχώρησε σε μία εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή.

Μεταξύ άλλων, η Αποστολία Ζώη ανέφερε στη συνέντευξή της πως: «Όντως είμαι στα καλύτερά μου. Είμαι πάρα πολύ παραγωγική αυτό το διάστημα, έχω πολλά στα σκαριά.

Ετοιμάζω καινούργιο τραγούδι, αποφάσισα ύστερα από πάρα πολλά χρόνια να κάνω δίσκο. Θα είναι έτοιμος τον Οκτώβριο για να βγούμε αέρα, και πιο χαρούμενη δεν γίνεται να είμαι». 

Σε ερώτηση για το αν δέχεται φλερτ, η καλλιτέχνις απάντησε ότι: «Έχει κλείσει λίγο αυτή η πόρτα, αυτό το διάστημα, για εμένα. Έχω τα δικά μου. Δηλαδή ασχολούμαι με αυτά που θέλω 100%, και ίσως έχω παρωπίδες, φταίω.

Πρέπει να είναι πολύ πασιφανές για να το καταλάβω. Όταν είναι πασιφανές, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω ότι είμαι λίγο κλειστή αυτό το διάστημα». 

21:20 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

