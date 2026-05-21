Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο στούντιο του Realfm 97,8

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου βρέθηκαν στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια μοναδική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, γεμάτη τραγούδια.

Η συνεργασία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου αυτό το καλοκαίρι είναι πολλά υποσχόμενη, καθώς οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους αλλά και ανοίγει έναν νέο δρόμο στη μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση.

«Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και ήταν βαθιά επιθυμία να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική» είπε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. «Τον ερωτεύτηκα μέσα από την εκπομπή του, το Μουσικό Κουτί. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική. Το συζητούσαμε πολύ καιρό» πρόσθεσε.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου περιέγραψε πως «είμαι στο φαν κλαμπ της και εγώ. Με είχε καλέσει σε κάποιες συναυλίες της, ήταν το τεστ! Η σκηνή είναι το πιο αξιόπιστο τεστ, μπορείς να είσαι στη σκηνή με κάποιον που θαυμάζεις αλλά να νιώθεις άβολα. Όταν βρεθήκαμε για πρώτη στιγμή στη σκηνή κατάλαβα ότι υπάρχει χημεία. Παίζει ρόλο όλο το πακέτο, δεν αρκεί να ταιριάζουν οι φωνές».

«Το λέγαμε μετά κάθε χρόνο ότι θα είμαστε μαζί το καλοκαίρι» συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.

«Οι συναυλίες ξεκινούν από την Κύπρο, η πρώτη στην Ελλάδα είναι στις 15 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων και μετά πάμε σε 35 πόλεις και νησιά» επεσήμανε η κα Πρωτοψάλτη.

