Λιβανός στη Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει νομική βάση για σύσταση προανακριτικής – Δεν με κλονίζει η αδικία, αλλά με θλίβει η σκευωρία

Για πολιτική εργαλειοποίηση έκανε λόγο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, μιλώντας στη συνεδρίαση της Βουλής όπου συζητείται η σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν αποφεύγω τον έλεγχο. Το αντίθετο. Έχω μιλήσει στην Ολομέλεια σαν Υπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχω καταθέσει στην εξεταστική τον περασμένο Νοέμβριο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί, όμως, την αλήθεια και την νομιμότητα. Οφείλουμε, επιτέλους, να διαχωρίσουμε τη θεσμική διαβίβαση μιας υπόθεσης από την πολιτική εργαλειοποίησή της» τόνισε ο κ. Λιβανός.

«Φοβάμαι, ότι οι προτάσεις κατηγορίας που κατέθηκαν εις βάρος μου, στο πλαίσιο μίας ιδιότυπης αντιπολιτευτικής πλειοδοσίας, έχουν απωλέσει την στοιχειώδη αντικειμενικότητα και ευθυκρισία που θα τους επέβαλε η άσκηση δικαιοδοτικών, εν προκειμένω, και όχι πολιτικών καθηκόντων» είπε, σημειώνοντας ότι εάν αυτό δεν είχε συμβεί, θα διέκριναν τρία προφανή πράγματα.

Πρώτον, όπως ανέφερε, η σύσταση Προανακριτικής προϋποθέτει ένδειξη ενοχής. «Δεν συστήνονται Προανακριτικές Επιτροπές χωρίς πραγματική νομική βάση, χωρίς αξιόποινες πράξεις. Στην περίπτωση που εξετάζει η Βουλή σήμερα, πραγματική νομική βάση δεν υπάρχει. Δεύτερον, ο στοιχειώδης σεβασμός στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου, επιβάλλει, η υποβολή προτάσεων παραπομπής, στην οποία εμπλέκονται πρώην μέλη της Κυβέρνησης, να μην ενεργοποιείται για περιπτώσεις που δεν υπάρχει, η παραμικρή υπόνοια οικονομικής βλάβης.

Τρίτον, όλες ανεξαιρέτως οι διαλαμβανόμενες στις προτάσεις παραπομπής- περιπτώσεις αφορούν σε πραγματικούς αγρότες/κτηνοτρόφους, με πραγματικούς αγρούς και ζώα. Αφορούν σε ειλικρινείς προσπάθειες επίλυσης τυπικών και γραφειοκρατικών κωλυμάτων ή/και προδήλων σφαλμάτων, πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Αυτό προκύπτει, αν βέβαια κάποιος κάνει τον κόπο, να μελετήσει ενδελεχώς το φάκελο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης αναπαράγουν ατελώς και προχείρως το διαβιβαστικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και επί πλέον, αποφεύγουν συστηματικά να αντιμετωπίσουν τα κρίσιμα νομικά ζητήματα», υπογράμμισε, απαριθμώντας τα νομικά κενά και τις αδυναμίες των προτάσεων, όπως είπε.

«Αυτό που ειλικρινά με θλίβει είναι ότι κάποιοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου υπογράψατε αυτό το κατηγορητήριο εναντίον μου. Μετατρέψατε άκριτα μια διαβίβαση σε πολιτική δίωξη. Δεν με κλονίζει η αδικία. Με θλίβει, όμως πολύ, η σκευωρία, η αλλοίωση της αλήθειας και ο αποπροσανατολισμός του πολιτικού μας συστήματος από τα μείζονα στα ελάσσονα, στα ασήμαντα και κυρίως στα ανυπόστατα που θα έπρεπε η Βουλή να μπορεί να διακρίνει και να απορρίπτει.

Διότι μόνον με την προσήλωση στα μείζονα και σημαντικά θα μπορέσει η πολιτική ζωή αυτού του τόπου να ανακτήσει αξιοπιστία, να ενισχύσει θεσμούς και να οδηγήσει τη χώρα μας σε σταθερή προκοπή και ευημερία», ανέφερε μεταξύ άλλων.