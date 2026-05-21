Εργατικό ατύχημα στην Πέλλα: Δύο άνδρες έπεσαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού

Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης (21/5) σε περιοχή των Γιαννιτσών, στην Πέλλα, όταν δύο εργάτες έπεσαν σε άδεια δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο εργατών, ενός 60χρονου Έλληνα και ενός 64χρονου αλβανικής καταγωγής. Στις 11 το πρωί, κατάφεραν και τους ανέσυραν, παραδίδοντάς τους στη συνέχεια σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο τραυματίες, που εκτελούσαν εργασίες στη δεξαμενή, βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Κατέρρευσε η σκαλωσιά

Πληροφορίες που μεταδίδει το thestival.gr, αναφέρουν ότι το ατύχημα συνέβη όταν κατέρρευσε η σκαλωσιά που είχε στηθεί για την υλοποίηση εργασιών. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα σίδερα της σκαλωσιάς τραυματίστηκε και ένας 55χρονος, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στο έδαφος.