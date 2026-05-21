Άννα Καφέτση: Πέθανε η ιδρυτική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης – Μενδώνη: Είχε ακόμα να δώσει πολλά

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Άννα Καφέτση
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Πέθανε η Άννα Καφέτση σε ηλικία 71 ετών. Η Άννα Καφέτση ήταν ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια και ιδρυτική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Υπήρξε μία από τις πλέον καθοριστικές μορφές για τη συγκρότηση του θεσμικού πεδίου της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και το όνομά της συνδέθηκε άρρηκτα με τα πρώτα, δύσκολα χρόνια του ΕΜΣΤ.

Η Άννα Καφέτση ανέλαβε τη διεύθυνση του Μουσείου το 2000, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα δεν διέθετε ακόμη έναν εθνικό θεσμό αφιερωμένο αποκλειστικά στη σύγχρονη τέχνη. Από τη θέση αυτή κλήθηκε να οργανώσει το ΕΜΣΤ, σχεδόν, από το μηδέν, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της συλλογής, της φυσιογνωμίας και της θεσμικής του ταυτότητας. Το ίδιο το Μουσείο, στην ανακοίνωσή του, την περιγράφει ως την προσωπικότητα που «έχτισε βήμα-βήμα» τον θεσμό και έθεσε τις βάσεις για την παρουσία του στη δημόσια πολιτιστική ζωή της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, το ΕΜΣΤ αναφέρει πως η συμβολή της στη σύγχρονη ελληνική τέχνη και στην ανάπτυξη των θεσμών σύγχρονης τέχνης στη χώρα αποτέλεσε «θεμελιώδες και διαρκές σημείο αναφοράς».

Στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε έναν χώρο ανοιχτό στον πειραματισμό και τη διεθνή συνάντηση. Το 2014 αποχώρησε από τη διεύθυνση του ΕΜΣΤ. Το ΕΜΣΤ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της.

Λίνα Μενδώνη: Είχε ακόμα να δώσει πολλά…

Η  υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθύτατη οδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια της Άννας Καφέτση, η οποία σφράγισε ανεξίτηλα, με την παρουσία και την ακάματη δραστηριότητά της, τη σκηνή της σύγχρονης τέχνης. Σε όλη τη σταδιοδρομία της, η Άννα Καφέτση, συνδύασε, στον υπέρτατο βαθμό, τη βαθύτατη γνώση του αντικειμένου της με την αφοσίωσή της στην Τέχνη, διαθέτοντας ξεχωριστές διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες. Η Άννα Καφέτση ταυτίστηκε, δίκαια, με τον πρώτο θεσμό σύγχρονης τέχνης, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Υπήρξε η ιδρυτική του διευθύντρια, ουσιαστικά όμως, το διαμόρφωσε σχεδόν εκ του μηδενός, συγκροτώντας βαθμιαία τις συλλογές του, φιλοτεχνώντας τη φυσιογνωμία του, με συνεχή δουλειά, διορατότητα και εξωστρέφεια. Και μετά από την αποχώρησή της από το ΕΜΣΤ, η Άννα Καφέτση παρέμεινε εξαιρετικά δραστήρια και ανήσυχη. Χάθηκε στην πιο ώριμη στιγμή της και είχε ακόμη να δώσει πολλά. Θα κρατώ πάντοτε στη μνήμη μου την πολύχρονη, γόνιμη και σταθερά ανέφελη συνεργασία μας, κατά τις θητείες μου ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Μια συνεργασία που υπήρξε εξαιρετικά πολύτιμη, καθώς η Άννα Καφέτση ήταν ένας άνθρωπος που μοιραζόταν αφειδώλευτα γνώσεις και συναισθήματα.

Στους οικείους της, τους φίλους και τους συνεργάτες της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αναισθησιολόγος καταγράφηκε να ζητά «φακελάκι» από ασθενή-Παρέμβαση Άδωνι Γεωργιάδη

8 λαχανικά που είναι καλύτερο να τα τρώμε από κονσέρβα παρά φρέσκα, σύμφωνα με ειδικό

Κομισιόν: Κατεβάζει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας – Τι αναφέρει για τον πληθωρισμό

ΙΟΒΕ: Υποχώρησε το οικονομικό κλίμα τον Απρίλιο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Οι παρατηρήσεις του TESS αποκαλύπτουν 27 νέους υποψήφιους πλανήτες σε διπλά αστρικά συστήματα

Η Google στοιχηματίζει στους αυτόνομους «πράκτορες» AI με το νέο μοντέλο Gemini 3.5 Flash
περισσότερα
15:06 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας

Στην άμεση ανάκληση παρτίδας κατεψυγμένου παρασκευάσματος κρέατος προχώρησε ο ΕΦΕΤ, καθώς διαπ...
14:55 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ηλεία: «Βαριά αλλά σταθερή» η κατάσταση του 18χρονου με μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου από την Ηλεία, που προσβλή...
14:50 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

«Θρίλερ» στην Αχαΐα: Το DNA θα «λύσει» το μυστήριο με τα ανθρώπινα οστά στη Στροφυλιά

Συνεχίζεται το θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά, που εντοπίστηκαν το πρωί της Τετάρτης (20/5) σε απ...
13:43 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Εργατικό ατύχημα στην Πέλλα: Δύο άνδρες έπεσαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού

Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης (21/5) σε περιοχή των Γιαννιτσών, στην Πέλλ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν