Άννα Καφέτση: Πέθανε η ιδρυτική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης – Μενδώνη: Είχε ακόμα να δώσει πολλά

Πέθανε η Άννα Καφέτση σε ηλικία 71 ετών. Η Άννα Καφέτση ήταν ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια και ιδρυτική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Υπήρξε μία από τις πλέον καθοριστικές μορφές για τη συγκρότηση του θεσμικού πεδίου της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και το όνομά της συνδέθηκε άρρηκτα με τα πρώτα, δύσκολα χρόνια του ΕΜΣΤ.

Η Άννα Καφέτση ανέλαβε τη διεύθυνση του Μουσείου το 2000, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα δεν διέθετε ακόμη έναν εθνικό θεσμό αφιερωμένο αποκλειστικά στη σύγχρονη τέχνη. Από τη θέση αυτή κλήθηκε να οργανώσει το ΕΜΣΤ, σχεδόν, από το μηδέν, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της συλλογής, της φυσιογνωμίας και της θεσμικής του ταυτότητας. Το ίδιο το Μουσείο, στην ανακοίνωσή του, την περιγράφει ως την προσωπικότητα που «έχτισε βήμα-βήμα» τον θεσμό και έθεσε τις βάσεις για την παρουσία του στη δημόσια πολιτιστική ζωή της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, το ΕΜΣΤ αναφέρει πως η συμβολή της στη σύγχρονη ελληνική τέχνη και στην ανάπτυξη των θεσμών σύγχρονης τέχνης στη χώρα αποτέλεσε «θεμελιώδες και διαρκές σημείο αναφοράς».

Στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε έναν χώρο ανοιχτό στον πειραματισμό και τη διεθνή συνάντηση. Το 2014 αποχώρησε από τη διεύθυνση του ΕΜΣΤ. Το ΕΜΣΤ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της.

Λίνα Μενδώνη: Είχε ακόμα να δώσει πολλά…

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθύτατη οδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια της Άννας Καφέτση, η οποία σφράγισε ανεξίτηλα, με την παρουσία και την ακάματη δραστηριότητά της, τη σκηνή της σύγχρονης τέχνης. Σε όλη τη σταδιοδρομία της, η Άννα Καφέτση, συνδύασε, στον υπέρτατο βαθμό, τη βαθύτατη γνώση του αντικειμένου της με την αφοσίωσή της στην Τέχνη, διαθέτοντας ξεχωριστές διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες. Η Άννα Καφέτση ταυτίστηκε, δίκαια, με τον πρώτο θεσμό σύγχρονης τέχνης, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Υπήρξε η ιδρυτική του διευθύντρια, ουσιαστικά όμως, το διαμόρφωσε σχεδόν εκ του μηδενός, συγκροτώντας βαθμιαία τις συλλογές του, φιλοτεχνώντας τη φυσιογνωμία του, με συνεχή δουλειά, διορατότητα και εξωστρέφεια. Και μετά από την αποχώρησή της από το ΕΜΣΤ, η Άννα Καφέτση παρέμεινε εξαιρετικά δραστήρια και ανήσυχη. Χάθηκε στην πιο ώριμη στιγμή της και είχε ακόμη να δώσει πολλά. Θα κρατώ πάντοτε στη μνήμη μου την πολύχρονη, γόνιμη και σταθερά ανέφελη συνεργασία μας, κατά τις θητείες μου ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Μια συνεργασία που υπήρξε εξαιρετικά πολύτιμη, καθώς η Άννα Καφέτση ήταν ένας άνθρωπος που μοιραζόταν αφειδώλευτα γνώσεις και συναισθήματα.

Στους οικείους της, τους φίλους και τους συνεργάτες της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».