Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη: 18 συλλήψεις και 76 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση – Πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Κρήτη- ΕΛ.ΑΣ
Σε 18 συλλήψεις και στην κατάσχεση 15 οχημάτων έχουν προχωρήσει έως τώρα οι αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη κατά τη μεγάλη επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

Oεμπλεκόμενοι στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ανέρχονται σε 76. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν κατασχέσει ποσότητες ναρκωτικών (κοκαΐνη και χασίς), όπλα και φυσίγγια, χρηματικά ποσά, ενώ πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί.

Έχουν γίνει περισσότερες από 20 έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια. Μεταξύ αυτών, έγινε έφοδος και στο σπίτι ζευγαριού στα Ζωνιανά με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα προέκυψαν από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις για τις εγκληματικές ομάδες με τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Διμοιρίες από Ηράκλειο και Ρέθυμνο παρατάχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκόψουν κάθε πρόσβαση προς το ελεγχόμενο σπίτι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, cretalive.gr. Την έφοδο ανέλαβαν στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου και Ρεθύμνου αλλά και αστυνομικοί των ΤΑΕ Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου.

Συνελήφθη και 35χρονη πολύτεκνη μητέρα

Ο 43χρονος σύζυγος απουσίαζε από το σπίτι, όμως αστυνομικοί προχώρησα, σύμφωνα με το cretalive.gr, στη σύλληψη της 35χρονης συζύγου και πολύτεκνης μητέρας  που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι ενώ η πολυτελής κατοικία ήταν “ζωσμένη” από πάνοπλους αστυνομικούς, κάποιοι κάτοικοι, πιθανότατα και συγγενείς της ελεγχόμενης οικογένειας, ξεσηκώθηκαν. Καταγράφηκαν προπηλακισμοί αλλά και πετροπόλεμος. Αστυνομικοί πήραν την 35χρονη μητέρα, με γυναίκες της οικογένειας να ξεσπούν και να βρίζουν.

Όσον αφορά στη νέα επιχείρηση στα Ζωνιανά, αυτό που διαμηνύεται από αστυνομ

Δείτε βίντεο του neakriti από την αστυνομική επιχείρηση:

 

