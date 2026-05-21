Πώς μπορούν τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό – Τι είπε ο Δημήτρης Μαύρος στον Realfm 97,8

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού αναμένεται να προκαλέσει η ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται ανέλυσε ο Γενικός Διευθυντής της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Ερωτηθείς εάν εκτιμά ότι θα αλλάξει ο πολιτικός χάρτης ή θα είναι οριακές οι μεταβολές, είπε: «Εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πω και χρόνια, γίνεται μία τερατώδης συζήτηση και επικρατεί μία ρητορική που λέει δεν έχουμε αντιπολίτευση ή έχουμε αντιπολίτευση; Και μιας και δεν έχουμε αντιπολίτευση, μήπως αυτό μας αναγκάζει να καθόμαστε στα αυγά μας;  Άρα έχει δημιουργηθεί ένα υπογλυκαιμικό σοκ ύπαρξης αντιπολίτευσης. Βεβαίως, υπάρχουν μεγάλα κόμματα. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, που παίζει αυτό το ρόλο. Χάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε αναμονή της ίδρυσης του κόμματος του κ. Τσίπρα, κρατιέται ο κ. Βελόπουλος, ενώ θα δούμε τι θα γίνει με την κ. Κωνσταντοπούλου.

Εν πάση περιπτώσει, είμαστε μπροστά στην εκτόνωση αυτού του υπογλυκαιμικού σοκ ύπαρξης αντιπολίτευσης. Αυτό που ενδέχεται να συμβεί είναι ότι με το που θα εμφανιστούν τα δύο κόμματα και θα αρχίσουν οι μετρήσεις, θα υπάρξει μια διόγκωση των ποσοστών σε αυτά τα κόμματα, λόγω της προσδοκίας που έχει δημιουργηθεί. Αυτό θα καταλαγιάσει ενδεχομένως αργότερα ή θα διογκωθεί κι άλλο, εάν τα νούμερα είναι σχετικά μεγάλα».

Οι «δαίμονες» Τσίπρα – Καρυστιανού

Το καθένα από τα δύο κόμματα, όπως σημείωσε ο κ. Μαύρος, έχει τους δικούς του δαίμονες. «Η κ. Καρυστιανού έχει δύο δαίμονες που έχουν να κάνουν με ποιους και ποιο ακριβώς πρόγραμμα θα εφαρμόσει σε θέματα όχι μόνο ηθικής, αλλά και σε θέματα οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής. Σκεφτείτε ένα debate αύριο το πρωί όπου θα απευθύνονται ερωτήσεις προς την κ. Καρυστιανού περί οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής. Πιθανώς, εκεί να έχουμε όλοι πολύ μεγάλα ερωτηματικά».

«Και ο κ. Τσίπρας έχει τους δικούς του δαίμονες που έχουν να κάνουν με το πόσο άλλαξε, σε σχέση με αυτά που έχει αφήσει πίσω του με την κυβερνητική του περίοδο, καθώς υπάρχουν μελανά σημεία που ο κόσμος έχει επιφυλάξεις μη τυχόν και ξανασυμβούν. Διότι ναι μεν έχει κάποιο όφελος ο κ. Τσίπρας, σε σχέση με την ηθική διάσταση, συγκρίνοντας με το τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στα κόμματα, αλλά έχει θέματα να επιλύσει σε σχέση με την ικανότητα διακυβέρνησης.

Μπορεί να έχει κυβερνήσει, να έχει υπάρξει πρωθυπουργός, αλλά από την άλλη μεριά, τότε έγιναν και δύσκολα πράγματα που ο κόσμος δεν ξέρουμε αν τα έχει ξεχάσει. Μην ξεχνάτε ότι κατά την άποψή μου, τον κ. Τσίπρα τον καθυστέρησε δραματικά το rebranding μέσω του βιβλίου του» εκτίμησε ο κ. Μαύρος.

«H προσπάθειά του σε αυτό το rebranding δεν είχε το δια ταύτα που περιμένει ο Έλληνας, δηλαδή εγώ υποφέρω από την ακρίβεια, τους μισθούς και από πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Έχεις να μου προτείνεις κάτι το οποίο να μην μοιάζει με την έκφραση “με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα λύσω όλα αύριο το πρωί;” Αυτά είναι οι δαίμονες του κ. Τσίπρα» πρόσθεσε.

Ο Γενικός Διευθυντής της MRB ανέφερε ότι άμα τη εμφανίσει αυτών των κομμάτων, από κάπου θα χαθούν ποσοστά και αποκάλυψε κάποια πρώτα ευρήματα από τις μετρήσεις των εταιρειών δημοσκοπήσεων, που περιλαμβάνουν τα δύο κόμματα, αλλά δεν δημοσιοποιούνται, γιατί μέχρι στιγμής οι νέοι αυτοί πολιτικοί φορείς είναι «εικονικοί».

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όταν ρωτάμε για αυτή την πρόθεση ψήφου, η αδιευκρίνιστη ψήφος που μέχρι τώρα ξεπερνούσε το 20%, πέφτει στο 13%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα καινούργια κόμματα θα τραβήξουν και από παρκαρισμένους ψηφοφόρους μέσα στους αναποφάσιστους» είπε ο Δημήτρης Μαύρος.

