ΗΠΑ: Το Ιράν ανασυγκροτεί τη στρατιωτική του βιομηχανία ταχύτερα από το αναμενόμενο – Η έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών

Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Khatam al-Anbiya iran missile
Η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως λειτουργεί ως σανίδα σωτηρίας για την πολεμική μηχανή της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με νέες, απόρρητες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλείται το CNN, το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει τη γραμμή παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), ανασυγκροτώντας τις στρατιωτικές του υποδομές με ρυθμούς που ξεπερνούν κάθε αρχική πρόβλεψη.

Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει τα αφηγήματα περί μακροπρόθεσμης εξουδετέρωσης της ιρανικής απειλής από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα και χτυπά καμπανάκι κινδύνου στην Ουάσινγκτον, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ανοιχτά με επανέναρξη των βομβαρδισμών εάν δεν επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

Ανασυγκρότηση και ανατροπή

Τέσσερις πηγές με γνώση των εκθέσεων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αποκάλυψαν στο CNN ότι ο στρατός του Ιράν ανασυντάσσεται πολύ γρηγορότερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά.

Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει την αντικατάσταση θέσεων πυραύλων, εκτοξευτών και της παραγωγικής ικανότητας για βασικά οπλικά συστήματα που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφορικά με την ταχύτητα της ιρανικής αντίδρασης: «Οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχε η Κοινότητα Πληροφοριών (IC) για την ανασυγκρότηση».

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το Ιράν θα μπορούσε να αποκαταστήσει πλήρως την ικανότητα επιθέσεων με drones σε μόλις έξι μήνες.

Αν οι εχθροπραξίες επαναληφθούν, η Τεχεράνη ενδέχεται να αντισταθμίσει την πλήρως υποβαθμισμένη παραγωγή πυραύλων της με μαζικές εκτοξεύσεις drones εναντίον του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου.

Η ταχεία αυτή ανάκαμψη αποδίδεται, σύμφωνα με τις πηγές, τόσο στη στήριξη που λαμβάνει η Τεχεράνη από τη Ρωσία και την Κίνα, όσο και στο γεγονός ότι τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν προκάλεσαν όση ζημιά ήλπιζαν οι δύο χώρες.

Για παράδειγμα, η Κίνα συνέχισε να προμηθεύει το Ιράν με εξαρτήματα για την κατασκευή πυραύλων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, αν και η ροή αυτή έχει πιθανότατα περιοριστεί λόγω του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στο ζήτημα την προηγούμενη εβδομάδα, δηλώνοντας στο CBS ότι η Κίνα προμηθεύει το Ιράν με «εξαρτήματα κατασκευής πυραύλων», αρνούμενος ωστόσο να επεκταθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, διέψευσε κατηγορηματικά την κατηγορία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χαρακτηρίζοντάς την «μη βασισμένη σε γεγονότα».

Η επίσημη θέση του Πενταγώνου

Ενώ ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) αρνήθηκε να σχολιάσει, αναφέροντας ότι η διοίκηση δεν συζητά θέματα που σχετίζονται με πληροφορίες, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, απέστειλε γραπτή δήλωση στο CNN.

«Ο στρατός της Αμερικής είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει επιχειρήσεις στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος», τόνισε.

«Έχουμε εκτελέσει πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε διάφορες διοικήσεις μάχης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο στρατός των ΗΠΑ κατέχει ένα βαθύ οπλοστάσιο δυνατοτήτων για την προστασία του λαού μας και των συμφερόντων μας», πρόσθεσε.

Τι απέμεινε όρθιο από το ιρανικό οπλοστάσιο

Οι πρόσφατες εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η ανασυγκρότηση του Ιράν δεν ξεκινά από το μηδέν, καθώς η χώρα διατήρησε σημαντικό μέρος των δυνατοτήτων της σε βαλλιστικούς πυραύλους, drones και αεράμυνα.

  • Εκτοξευτές Πυραύλων: Ενώ τον Απρίλιο είχε εκτιμηθεί ότι είχε διασωθεί περίπου το 50% των ιρανικών εκτοξευτών, νεότερη αναφορά ανεβάζει το ποσοστό αυτό στα δύο τρίτα (2/3). Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι η εκεχειρία έδωσε χρόνο στο Ιράν να ξεθάψει εκτοξευτές που είχαν θαφτεί κάτω από συντρίμμια προηγούμενων πληγμάτων χωρίς να έχουν καταστραφεί.
  • Drones: Οι πηγές αναφέρουν ότι χιλιάδες ιρανικά drones παραμένουν άθικτα, αγγίζοντας περίπου το 50% των συνολικών δυνατοτήτων της χώρας.
  • Παράκτια Άμυνα: Ένα μεγάλο ποσοστό των πυραύλων κρουζ παράκτιας άμυνας του Ιράν παρέμεινε ανέπαφο, καθώς η αεροπορική εκστρατεία των ΗΠΑ δεν επικεντρώθηκε σε παράκτιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις (αν και έπληξε πλοία). Οι πύραυλοι αυτοί αποτελούν το βασικό όπλο με το οποίο το Ιράν απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Διάσταση απόψεων

Η πραγματική κατάσταση της ιρανικής αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί σημείο τριβής στο εσωτερικό της αμερικανικής ηγεσίας.

Την Τρίτη, ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι οι υποδομές του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξαλειφθεί.

«Η Επιχείρηση Επική Οργή υποβάθμισε σημαντικά τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα drones του Ιράν, ενώ κατέστρεψε το 90% της αμυντικής βιομηχανικής του βάσης, διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν μπορεί να ανασυγκροτηθεί για χρόνια», κατέθεσε.

Ωστόσο, η μαρτυρία αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις απόρρητες εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Δύο πηγές δήλωσαν στο CNN ότι τα στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών δεν συμβαδίζουν με τους ισχυρισμούς του διοικητή της CENTCOM.

Μία από τις πηγές που έχουν γνώση των πρόσφατων αμερικανικών εκτιμήσεων εξήγησε στο CNN ότι, η ζημιά στην αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν είναι πιθανό να καθυστέρησε την ικανότητα ανασυγκρότησής του κατά μερικούς μήνες, και όχι για χρόνια.

Καθώς τμήματα αυτής της βιομηχανίας παραμένουν ανέπαφα, το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση συγκεκριμένων στρατιωτικών δυνατοτήτων αναμένεται να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο.

