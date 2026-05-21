Ιράν: Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν – Διπλωματικός μαραθώνιος για την εκεχειρία με τις ΗΠΑ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ασίμ Μουνίρ Ιράν Πακιστάν
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το Πακιστάν εντείνει τις μεσολαβητικές του προσπάθειες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, επιχειρώντας να διασώσει την εύθραυστη εκεχειρία που συμπληρώνει ήδη έναν μήνα εφαρμογής.

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα του Ισλαμαμπάντ για την οριστικοποίηση ενός κοινού εγγράφου κατάπαυσης του πυρός, το κλίμα παραμένει εξαιρετικά τεταμένο.

Η Τεχεράνη διαμηνύει σε όλους τους τόνους πως η παρούσα αυτοσυγκράτησή της έχει όρια, προειδοποιώντας την Ουάσινγκτον με χρήση προηγμένων οπλικών συστημάτων που δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα στο πεδίο των μαχών, σε περίπτωση που οι αμερικανικές απειλές για νέα πλήγματα γίνουν πράξη.

Διπλωματικός μαραθώνιος από το Πακιστάν

Στο πλαίσιο αυτής της συνεχιζόμενης πακιστανικής διαμεσολάβησης, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα στην Τεχεράνη για διευρυμένες συνομιλίες και διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.


Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε συνέχεια της άφιξης του Πακιστανού ΥΠΕΞ Μοχσέν Νακβί, ο οποίος βρέθηκε χθες στην ιρανική πρωτεύουσα για δεύτερη φορά σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας.


Το Ισλαμαμπάντ είχε καταφέρει να μεσολαβήσει για την επίτευξη μιας εκεχειρίας στις 8 Απριλίου, ωστόσο η διαμεσολαβητική του προσπάθεια δοκιμάζεται πλέον σκληρά, καθώς πασχίζει να κρατήσει ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο αντιπάλους.

Ανταλλαγή μηνυμάτων για το έγγραφο της εκεχειρίας

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nour News Agency, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, εστιάζοντας στη διατύπωση του προτεινόμενου εγγράφου για την εκεχειρία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, επιβεβαίωσε τις διαβουλεύσεις αυτές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πακιστανού υπουργού Εσωτερικών.

«Με βάση το αρχικό κείμενο των 14 σημείων του Ιράν, η ανταλλαγή μηνυμάτων έχει πραγματοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις», δήλωσε.

«Έχουμε λάβει τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε», πρόσθεσε.

Διαπραγματεύσεις για εγγυήσεις και «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης»

Η Τεχεράνη «απαντά σε κείμενο που εστάλη από τις ΗΠΑ», μετέδωσε το ISNA, προσθέτοντας ότι η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν στην ιρανική πρωτεύουσα πραγματοποιείται με σκοπό «να ελαχιστοποιηθούν τα χάσματα και να βοηθήσει στην επίτευξη μιας επίσημης ανακοίνωσης κατανόησης» μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, το Ιράν διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στην Τεχεράνη πάνω σε ένα «ευρύ πλαίσιο, ορισμένες λεπτομέρειες, καθώς και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα λειτουργήσουν ως εγγυήσεις».

Προειδοποιήσεις Τεχεράνης

Παράλληλα, το Ιράν στέλνει σαφή μηνύματα στρατιωτικής ετοιμότητας σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν και οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επιθέσεις.

Ιρανική στρατιωτική πηγή αποκάλυψε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι η χώρα διαθέτει ένα ισχυρό οπλοστάσιο.

Μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti σχετικά με τον βαθμό ετοιμότητας του Ιράν απέναντι σε ένα ενδεχόμενο νέο αμερικανικό πλήγμα, ο αξιωματούχος δήλωσε: «Έχουμε παράγει σύγχρονα όπλα εγχώρια, τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη στο πεδίο της μάχης και δεν έχουν πραγματικά δοκιμαστεί».

Η ίδια πηγή έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η Τεχεράνη είναι απόλυτα προετοιμασμένη για μια πλήρη κλιμάκωση με τις ΗΠΑ.

«Όσον αφορά τον εξοπλισμό και τις αμυντικές ικανότητες, δεν αντιμετωπίζουμε ελλείψεις που θα μας εμπόδιζαν να υπερασπιστούμε τη χώρα μας», σημείωσε.

Κατέληξε, δε, με μια ξεκάθαρη προειδοποίηση: «Αυτή τη φορά, δεν σκοπεύουμε να ενεργήσουμε με αυτοσυγκράτηση».

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βανέσα Δεληχρήστου : Οι ιδιωτικές κλινικές βρίσκονται σε οριακό σημείο

ΙΣΑ: Παράδοση ιατροφαρμακευτικού υλικού για ανθρωπιστική αποστολή στη Μαδαγασκάρη

Ελβετικό φράγκο: Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν οι δανειολήπτες στις 27 Μαΐου – Tι ζητούν

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στο Ορμούζ – Τι είπε για χρέος, πληθωρισμό και γεωπολιτικές ανατροπές

Το Wear OS 7 φέρνει παρακολούθηση παραγγελιών και σκορ αγώνων στον καρπό σας και καλύτερη μπαταρία

Παραβίαση πηγαίου κώδικα στο GitHub: Η ομάδα TeamPCP ισχυρίζεται ότι απέκτησε πρόσβαση σε εσωτερικά αποθετήρια
περισσότερα
12:07 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Το Ιράν ανασυγκροτεί τη στρατιωτική του βιομηχανία ταχύτερα από το αναμενόμενο – Η έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών

Η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως λειτουργεί ως σανίδα σωτηρίας για την πολε...
08:22 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ιράν: «Σφραγίζει» τα Στενά του Ορμούζ – Καθεστώς de facto ελέγχου, διπλωματικές συμφωνίες και «τέλη ασφαλείας»

Η γεωπολιτική αρχιτεκτονική των παγκόσμιων ενεργειακών ροών ανατρέπεται βίαια, καθώς το Ιράν έ...
08:00 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

CNN: Γιατί η δίωξη του Ραούλ Κάστρο μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας – Προετοιμασίες για στρατιωτική σύγκρουση

Η πρόσφατη απαγγελία ομοσπονδιακών κατηγοριών εναντίον του Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη πολι...
06:22 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Αυστραλία: Καταδίκη της «ταπεινωτικής» μεταχείρισης από το Ισραήλ των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ καταδίκασε την Πέμπτη την «ταπεινωτική» μετα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν