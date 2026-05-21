Ιράν: Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν – Διπλωματικός μαραθώνιος για την εκεχειρία με τις ΗΠΑ

Το Πακιστάν εντείνει τις μεσολαβητικές του προσπάθειες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, επιχειρώντας να διασώσει την εύθραυστη εκεχειρία που συμπληρώνει ήδη έναν μήνα εφαρμογής.

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα του Ισλαμαμπάντ για την οριστικοποίηση ενός κοινού εγγράφου κατάπαυσης του πυρός, το κλίμα παραμένει εξαιρετικά τεταμένο.

Η Τεχεράνη διαμηνύει σε όλους τους τόνους πως η παρούσα αυτοσυγκράτησή της έχει όρια, προειδοποιώντας την Ουάσινγκτον με χρήση προηγμένων οπλικών συστημάτων που δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα στο πεδίο των μαχών, σε περίπτωση που οι αμερικανικές απειλές για νέα πλήγματα γίνουν πράξη.

Διπλωματικός μαραθώνιος από το Πακιστάν

Στο πλαίσιο αυτής της συνεχιζόμενης πακιστανικής διαμεσολάβησης, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα στην Τεχεράνη για διευρυμένες συνομιλίες και διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.



Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε συνέχεια της άφιξης του Πακιστανού ΥΠΕΞ Μοχσέν Νακβί, ο οποίος βρέθηκε χθες στην ιρανική πρωτεύουσα για δεύτερη φορά σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας.



Το Ισλαμαμπάντ είχε καταφέρει να μεσολαβήσει για την επίτευξη μιας εκεχειρίας στις 8 Απριλίου, ωστόσο η διαμεσολαβητική του προσπάθεια δοκιμάζεται πλέον σκληρά, καθώς πασχίζει να κρατήσει ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο αντιπάλους.

Ανταλλαγή μηνυμάτων για το έγγραφο της εκεχειρίας

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nour News Agency, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, εστιάζοντας στη διατύπωση του προτεινόμενου εγγράφου για την εκεχειρία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, επιβεβαίωσε τις διαβουλεύσεις αυτές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πακιστανού υπουργού Εσωτερικών.

«Με βάση το αρχικό κείμενο των 14 σημείων του Ιράν, η ανταλλαγή μηνυμάτων έχει πραγματοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις», δήλωσε.

«Έχουμε λάβει τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε», πρόσθεσε.

Iran received US views and is reviewing them, Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei said on Thursday, according to Nour News, adding that Pakistan has continued mediating message exchanges between Tehran and Washington based on Iran’s original 14-point framework. — Iran International English (@IranIntl_En) May 21, 2026

Διαπραγματεύσεις για εγγυήσεις και «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης»

Η Τεχεράνη «απαντά σε κείμενο που εστάλη από τις ΗΠΑ», μετέδωσε το ISNA, προσθέτοντας ότι η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν στην ιρανική πρωτεύουσα πραγματοποιείται με σκοπό «να ελαχιστοποιηθούν τα χάσματα και να βοηθήσει στην επίτευξη μιας επίσημης ανακοίνωσης κατανόησης» μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, το Ιράν διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στην Τεχεράνη πάνω σε ένα «ευρύ πλαίσιο, ορισμένες λεπτομέρειες, καθώς και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα λειτουργήσουν ως εγγυήσεις».

Προειδοποιήσεις Τεχεράνης

Παράλληλα, το Ιράν στέλνει σαφή μηνύματα στρατιωτικής ετοιμότητας σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν και οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επιθέσεις.

Ιρανική στρατιωτική πηγή αποκάλυψε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι η χώρα διαθέτει ένα ισχυρό οπλοστάσιο.

Μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti σχετικά με τον βαθμό ετοιμότητας του Ιράν απέναντι σε ένα ενδεχόμενο νέο αμερικανικό πλήγμα, ο αξιωματούχος δήλωσε: «Έχουμε παράγει σύγχρονα όπλα εγχώρια, τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη στο πεδίο της μάχης και δεν έχουν πραγματικά δοκιμαστεί».

Η ίδια πηγή έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η Τεχεράνη είναι απόλυτα προετοιμασμένη για μια πλήρη κλιμάκωση με τις ΗΠΑ.

«Όσον αφορά τον εξοπλισμό και τις αμυντικές ικανότητες, δεν αντιμετωπίζουμε ελλείψεις που θα μας εμπόδιζαν να υπερασπιστούμε τη χώρα μας», σημείωσε.

Κατέληξε, δε, με μια ξεκάθαρη προειδοποίηση: «Αυτή τη φορά, δεν σκοπεύουμε να ενεργήσουμε με αυτοσυγκράτηση».