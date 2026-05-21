Νέα κόντρα Δούκα – Μπακογιάννη για τον Ξενώνα εξαρτημένων: «Δεν κλείνει η δομή» – «Απομακρύνεται από τη μάχη των ναρκωτικών ο Δήμος»

Απάντηση στον Κώστα Μπακογιάννη και την παράταξη «Αθήνα Ψηλά» δίνει με σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων σχετικά με τον Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών «My Athens».

Ο Κώστας Μπακογιάννης άσκησε έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή υποστηρίζοντας ότι εγκαταλείπει μία κρίσιμη κοινωνική δομή.

Ο Δήμος Αθηναίων απαντά ότι «ο Ξενώνας δεν κλείνει. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ο ΕΟΠΑΕ (Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων), εκτός από την επιστημονική αναλαμβάνει και την πλήρη οικονομική ευθύνη της λειτουργίας του, ως ο πλέον εθνικός αρμόδιος φορέας».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

«Για την «απόσυρση» του Δήμου Αθηναίων από τον Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών «My Athens» κάνει λόγο η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», κατηγορώντας τη δημοτική αρχή ότι εγκαταλείπει μια κρίσιμη κοινωνική δομή και, μαζί με αυτή, τη μάχη κατά της ουσιοεξάρτησης στην πόλη και δηλώνοντας ότι «θα σταθεί στο πλευρό του ΕΟΠΑΕ, συνδράμοντας με τεχνογνωσία και στελέχη στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει». Αναφέρεται στο κλείσιμο του Ξενώνα το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει ως έγκλημα.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας δεν κλείνει. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ο ΕΟΠΑΕ (Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων), εκτός από την επιστημονική αναλαμβάνει και την πλήρη οικονομική ευθύνη της λειτουργίας του, ως ο πλέον εθνικός αρμόδιος φορέας.

Φρεσκάροντας τη μνήμη του κ. Μπακογιάννη:

Επί των ημερών του, με Μνημόνιο του 2020 μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, του ΚΥΑΔΑ, του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ, δημιουργήθηκε ο Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών, με την πρόβλεψη στελέχωσής του αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό των αρμόδιων φορέων για τα ναρκωτικά (ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ). Η ευθύνη του Δήμου, στη βάση των προβλέψεων του Μνημονίου, ήταν η κάλυψη του κόστους ενοικίασης της δομής και σίτισης των φιλοξενούμενων. Ας γνωρίζουν οι δημότες της Αθήνας ότι η δημοτική αρχή δεν εξασφάλισε καμία χρηματοδότηση γι΄αυτό το σκοπό, αποφασίζοντας στην πράξη να επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου με κόστος ύψους 1,000,000+ ευρώ ανά έτος.

Σε κάθε περίπτωση, η ίδρυση του ΕΟΠΑΕ το Φεβρουάριο του 2025 δημιούργησε νέες συνθήκες και την ανάγκη επανεξέτασης του ρόλου κάθε φορέα και της συνεργασίας τους με αποτέλεσμα ο ξενώνας να περάσει στον πλήρη έλεγχο του ΕΟΠΑΕ.

Ας σημειωθεί ότι επί των ημερών του κ. Μπακογιάννη η ομάδα κοινωνικής παρέμβασης Street Work είχε μια και μόνο οδηγία: «Όταν εντοπίζονται ουσιοεξαρτώμενα άτομα, η υπηρεσία μας συνήθως εκτιμά ότι χρήζουν εξειδικευμένων παρεμβάσεων από καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες (υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάρτησης)».

Η νέα δημοτική αρχή αναβάθμισε την ομάδα Street με κανονισμό και έμπειρους συντονιστές, με 1,000+ ωφελούμενες/ους ανά έτος (2024, 2025) μεταξύ των οποίων και πολλοί τοξικοεξαρτημένοι.

Η ουσιαστική δέσμευση του Δήμου Αθηναίων σήμερα να αντιμετωπίσει την εξάπλωση των εξαρτήσεων αντανακλάται στο γεγονός ότι τον Φεβρουάριο του 2025, εγκρίθηκε από το ΔΣ για πρώτη φορά, επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για τα ναρκωτικά, με προβλέψεις σχετικά με την πρόληψη, τη μείωση βλάβης και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέσα από σεμινάρια για τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών, επιμόρφωση επαγγελματιών στη χρήση ναλοξόνης, εξειδικευμένη εργασιακή συμβουλευτική για πρώην χρήστες, βιωματικά εργαστήρια για τη σχολική κοινότητα και στοχευμένες καμπάνιες.

Σημειώνεται ότι μέρος των δράσεων χρηματοδοτείται από το Bloomberg Philanthropies, αναγνωρίζοντας την έμπρακτη δέσμευση της νέας δημοτικής αρχής για θεσμική συνέχεια. Παράλληλα, ο Δήμος ενισχύει τη συμμετοχή του σε διεθνή δίκτυα, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μείωσης Βλάβης (Correlation), ενώ για πρώτη φορά προσκλήθηκε να παρουσιάσει την πολιτική του στην Ετήσια Σύνοδο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά 2026.

Για τους παραπάνω λόγους:

Συνιστάται στην παράταξη «Αθήνα Ψηλά» να αφήσει τον ΕΟΠΑΕ να κάνει τη δουλειά του, εγκαταλείποντας την προσπάθεια εργαλειοποίησης του κοινωνικού κράτους, παραπληροφόρησης και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης.

Δεν κλείνουμε κοινωνικές δομές. Τις αναβαθμίζουμε δημιουργώντας τις συνθήκες να λειτουργήσουν από το πλέον αρμόδιο φορέα και τους πλέον εξειδικευμένους επαγγελματίες ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές».

«Αθήνα Ψηλά»: Αποσύρεται από τη μάχη κατά των ναρκωτικών ο δήμος Αθηναίων

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξη Μπακογιάννη, «ο κ. Δούκας επιλέγει συνειδητά να αποσυρθεί από τον Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών MyAthens, υιοθετώντας τη λογική “πετάω από πάνω μου την ευθύνη όσων δεν μπορώ να διαχειριστώ”. Με τη σημερινή απόφαση, η Δημοτική Αρχή γυρίζει την Αθήνα χρόνια πίσω, διαλύοντας, “ελαφρά τη καρδία” ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας που χτίστηκε με κόπο τα προηγούμενα χρόνια».

Η παράταξη Αθήνα Ψηλά αναφέρει ότι το «MyAthens», που δημιουργήθηκε το 2020 μέσα από τη συνεργασία του Δήμου, του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης, του τότε ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ και άλλων φορέων, αποτέλεσε μια πρότυπη δομή. «Δεν ήταν απλώς ένας χώρος φιλοξενίας, αλλά ένα ολοκληρωμένο σημείο αναφοράς που παρείχε πρωτοβάθμια περίθαλψη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ουσιαστική διασύνδεση με προγράμματα απεξάρτησης και υποκατάστασης. Η αποτελεσματικότητα και η καινοτόμος προσέγγιση της δομής αναγνωρίστηκαν διεθνώς, με το MyAthens να βραβεύεται από το Bloomberg Philanthropies και να λαμβάνει αναγνώριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως καλή πρακτική κοινωνικής παρέμβασης».

«Τονίζεται δε ότι στη δομή συντονίζονταν υπηρεσίες και φορείς για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών: ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, διασύνδεση με δομές του Ε.Σ.Υ, ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, νομική και λογιστική υποστήριξη, σίτιση, υπηρεσίες υγιεινής και ιματισμού, έκδοση εγγράφων και πρόσβαση σε προνοιακά επιδόματα, καθώς και τακτικοί ιολογικοί έλεγχοι για HIV και ηπατίτιδες και άμεση δωρεάν πρόσβαση σε θεραπεία. Από τη σύστασή της, η δομή έχει υποστηρίξει εκατοντάδες άστεγους χρήστες. Πολλοί κατάφεραν να επανασυνδεθούν με τις οικογένειές τους ή να αποκτήσουν σταθερό εισόδημα και στέγη, ενώ περισσότεροι από τους μισούς εντάχθηκαν σε θεραπευτικά προγράμματα. Σε συνδυασμό με την υπηρεσία streetwork, που επίσης σήμερα παραπαίει, είχε διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την δραστική μείωση των εξαρτημένων που διαβιούν στο δρόμο.

» Σήμερα, ο Δήμος Αθηναίων που είχε τον κρίσιμο ρόλο της συνολικής ευθύνης, της λειτουργικής συντήρησης και κυρίως του συντονισμού όλων των συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών, αποσύρεται. Με τη συνήθη πρακτική της Δημοτικής Αρχής “ή την παίρνετε ή την κλείνουμε”, η δομή μεταφέρεται αποκλειστικά στον ΕΟΠΑΕ. Ενδεικτικό της στάσης της Δημοτικής Αρχής είναι ότι από τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε σκοπίμως ο κ. Δούκας, επιλέγοντας να μην αναλάβει δημόσια την πολιτική ευθύνη αυτής της απόφασης. Είναι λυπηρό και απογοητευτικό ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας, τη στιγμή που το πρόβλημα των ναρκωτικών εντείνεται, να δηλώνει ουσιαστικά ανίκανος και αναρμόδιος στα αυτονόητα. Ως παράταξη “Αθήνα Ψηλά”, δηλώνουμε ότι θα σταθούμε δίπλα στον ΕΟΠΑΕ, συνδράμοντας με την τεχνογνωσία και τα στελέχη μας στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει».