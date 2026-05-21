Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά – Στο «μικροσκόπιο» και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

Κρήτη ΕΛΑΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (21/05) στην Κρήτη, στο πλαίσιο των ερευνών για όπλα και ναρκωτικά. Οι αρχές πραγματοποιούν ταυτόχρονες, σαρωτικές έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα cretalive.gr, περίπου 200 αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει 22 εφόδους σε σπίτια και κτηνοτροφικές μονάδες στα Ζωνιανά, στο Καλό Χωριό του Δήμου Χερσονήσου, στο Μαλεβίζι, καθώς και σε άλλες περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου.  Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 15 συλλήψεις.

Την εποπτεία και τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Ηρακλείου.

Στο επίκεντρο δύο εγκληματικές ομάδες

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια υπόθεση την οποία οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών ερευνούσαν σχολαστικά εδώ και μήνες. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο εγκληματικές οργανώσεις -με βασικό πυρήνα μέλη συγκεκριμένων οικογενειών- οι οποίες δρούσαν έχοντας μεταξύ τους κοινό συνδετικό κρίκο.

Η υπόθεση που έχει σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η υπόθεση, όμως, φέρεται να έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας cretalive, κατά τη διάρκεια των πολύμηνων ερευνών εντοπίστηκαν “διάλογοι-φωτιά” με εμπλεκόμενο κάτοικο των Ζωνιανών, ο οποίος προσπαθούσε να παρέμβει ενόψει επικείμενου ελέγχου για την καταμέτρηση των ζώων που είχε δηλώσει η σύζυγός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί όπλα, ναρκωτικά, μετρητά, αυτόματος μετρητής χαρτονομισμάτων, καθώς και τσουβάλια με ενώτια, δηλαδή τις ειδικές σημάνσεις που τοποθετούνται στα αυτιά ζώων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και άτομα που είχαν περιφερειακό ρόλο στη μεγάλη υπόθεση των Ζωνιανών το 2007, κατά την οποία είχε δεχθεί επίθεση η αυτοκινητοπομπή αστυνομικών.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βανέσα Δεληχρήστου : Οι ιδιωτικές κλινικές βρίσκονται σε οριακό σημείο

ΙΣΑ: Παράδοση ιατροφαρμακευτικού υλικού για ανθρωπιστική αποστολή στη Μαδαγασκάρη

Ελβετικό φράγκο: Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν οι δανειολήπτες στις 27 Μαΐου – Tι ζητούν

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στο Ορμούζ – Τι είπε για χρέος, πληθωρισμό και γεωπολιτικές ανατροπές

Το Wear OS 7 φέρνει παρακολούθηση παραγγελιών και σκορ αγώνων στον καρπό σας και καλύτερη μπαταρία

Παραβίαση πηγαίου κώδικα στο GitHub: Η ομάδα TeamPCP ισχυρίζεται ότι απέκτησε πρόσβαση σε εσωτερικά αποθετήρια
περισσότερα
11:30 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ηλεία: Διασωληνωμένος με μηνιγγίτιδα μαθητής ειδικού σχολείου

Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό ...
11:06 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή που ληστές μπαίνουν σε ψιλικατζίδικο και απειλούν υπάλληλο – Άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα

Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε σήμερα τα ξημερώματα (21/5) ένα κατάστημα ψιλικών σε περιοχή της...
10:08 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

«Χθεσινοί είμαστε;»: Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Γιώργο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Με ένα βίντεο που ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες απέναντι στις τηλεφωνικές και δια...
09:23 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Κοζάνη: Ζαρκάδι διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου – Δείτε βίντεο

Μία σπάνια εικόνα καταγράφηκε χθες, Τετάρτη (20/5), στη λίμνη Πολυφύτου. Ένα ζαρκάδι εθεάθη να...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν