Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά – Στο «μικροσκόπιο» και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (21/05) στην Κρήτη, στο πλαίσιο των ερευνών για όπλα και ναρκωτικά. Οι αρχές πραγματοποιούν ταυτόχρονες, σαρωτικές έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα cretalive.gr, περίπου 200 αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει 22 εφόδους σε σπίτια και κτηνοτροφικές μονάδες στα Ζωνιανά, στο Καλό Χωριό του Δήμου Χερσονήσου, στο Μαλεβίζι, καθώς και σε άλλες περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 15 συλλήψεις.

Την εποπτεία και τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Ηρακλείου.

Στο επίκεντρο δύο εγκληματικές ομάδες

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια υπόθεση την οποία οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών ερευνούσαν σχολαστικά εδώ και μήνες. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο εγκληματικές οργανώσεις -με βασικό πυρήνα μέλη συγκεκριμένων οικογενειών- οι οποίες δρούσαν έχοντας μεταξύ τους κοινό συνδετικό κρίκο.

Η υπόθεση που έχει σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η υπόθεση, όμως, φέρεται να έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας cretalive, κατά τη διάρκεια των πολύμηνων ερευνών εντοπίστηκαν “διάλογοι-φωτιά” με εμπλεκόμενο κάτοικο των Ζωνιανών, ο οποίος προσπαθούσε να παρέμβει ενόψει επικείμενου ελέγχου για την καταμέτρηση των ζώων που είχε δηλώσει η σύζυγός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί όπλα, ναρκωτικά, μετρητά, αυτόματος μετρητής χαρτονομισμάτων, καθώς και τσουβάλια με ενώτια, δηλαδή τις ειδικές σημάνσεις που τοποθετούνται στα αυτιά ζώων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και άτομα που είχαν περιφερειακό ρόλο στη μεγάλη υπόθεση των Ζωνιανών το 2007, κατά την οποία είχε δεχθεί επίθεση η αυτοκινητοπομπή αστυνομικών.