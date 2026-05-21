Ηλεία: Διασωληνωμένος με μηνιγγίτιδα μαθητής ειδικού σχολείου

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

νοσοκομείο Ρίου
Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλεία, ο οποίος φέρεται να έχει προσβληθεί από μηνιγγίτιδα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάστασή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη (12/5), όταν ο μαθητής εμφάνισε υψηλό πυρετό και έντονα ανησυχητικά συμπτώματα. Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ισχυρή πιθανότητα μηνιγγίτιδας. Εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασης κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διασωληνώθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, έχει δεχθεί σειρά παραπόνων από γονείς που ζητούν επίσημες απαντήσεις και σαφείς οδηγίες.

Την ανησυχία αυτή επιβεβαιώνει και ο Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και ΑμεΑ Νομού Ηλείας «Ήλις», ο οποίος απέστειλε επείγουσα επιστολή προς τις αρμόδιες Αρχές.

Στην επιστολή, που υπογράφουν η πρόεδρος Αγαθή Ρηγοπούλου και η γραμματέας Ασημίνα Ζάρκου, γίνεται λόγος για πλήρη απουσία επίσημης ενημέρωσης προς γονείς και προσωπικό της σχολικής μονάδας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης το γεγονός ότι το σχολείο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ενώ σύμφωνα με τον Σύλλογο, στο περιβάλλον της σχολικής μονάδας βρίσκεται και άτομο που αποτελεί στενή οικογενειακή επαφή του μαθητή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί εάν έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες ή περιοριστικά μέτρα από τις υγειονομικές Αρχές.

