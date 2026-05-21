Κοζάνη: Ζαρκάδι διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου – Δείτε βίντεο

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

ζαρκάδι- λίμνη
Μία σπάνια εικόνα καταγράφηκε χθες, Τετάρτη (20/5), στη λίμνη Πολυφύτου. Ένα ζαρκάδι εθεάθη να κολυμπά επί αρκετή ώρα μέσα στα νερά της λίμνης, προσπαθώντας να περάσει στην απέναντι όχθη.

Την προσπάθεια του ζαρκαδιού κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ο επαγγελματίας αλιέας, Μάρκος Μπουντιός, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στη λίμνη για ψάρεμα και αντιλήφθηκε το άγριο ζώο να κινείται μέσα στο νερό, διασχίζοντας μεγάλο τμήμα της διαδρομής προς την απέναντι όχθη.

Ο ίδιος με αγωνία παρακολουθούσε από κοντά την προσπάθεια του ζώου που  κατάφερε τελικά να βγει με ασφάλεια στην απέναντι πλευρά, συνεχίζοντας την πορεία του προς την παραλίμνια περιοχή. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που καταγράφεται από επαγγελματία ψαρά άγριο ζώο να διασχίζει κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου.

Αντίστοιχες εικόνες είχαν καταγραφεί και τον Οκτώβριο του 2025, όταν αρκούδα είχε εντοπιστεί να κολυμπά στα νερά της λίμνης, προκαλώντας τότε έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο:

