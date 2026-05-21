Τηλεθέαση (20/5): Ποια προγράμματα κυριάρχησαν στην prime time

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η τηλεθέαση για την prime time της Τετάρτης (20/5).

Στην prime time ζώνη, το δυναμικό κοινό κατέκτησε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του ALPHA με 19,8%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε και το «Να μ’ αγαπάς» με 18%. Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σημείωσε και η αναμέτρηση Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα στον ANT1 με 16,1%, ενώ το «MasterChef» παρέμεινε σε διψήφια ποσοστά με 15,2%.

Στο σύνολο κοινού, την κορυφή πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 26,6%, αφήνοντας πίσω το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που ακολούθησε με 20%. Ο «Άγιος έρωτας» διατήρησε τη δυναμική του με 17,6%, ενώ το ποδοσφαιρικό ματς του ANT1 σημείωσε 16,2%.

PRIME TIME – Δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 19,8%
2 ALPHA Να μ’ αγαπάς 18,0%
3 ANT1 UEFA: Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα 16,1%
4 STAR MasterChef 15,2%
5 ALPHA Άγιος έρωτας 12,2%
6 MEGA Μια νύχτα μόνο 12,0%
7 MEGA Έχω Παιδιά (Ε) 11,1%
8 ANT1 Εκατομμυριούχος 10,9%
9 ANT1 Pre Game Show 7,3%
10 ΣΚΑΪ Survivor: Το Τελευταίο Συμβούλιο 6,8%
11 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία – The Transporter Refueled 5,2%
12 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3,7%
13 OPEN Ξένη ταινία – The Children Act 1,9%

 

PRIME TIME – Σύνολο κοινού

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Να μ’ αγαπάς 26,6%
2 Μπαμπά σ’ αγαπώ ALPHA 20,0%
3 ALPHA Άγιος έρωτας 17,6%
4 ANT1 UEFA: Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα 16,2%
5 MEGA Μια νύχτα μόνο 15,3%
6 ANT1 Εκατομμυριούχος 12,0%
7 STAR MasterChef 11,9%
8 ΣΚΑΪ Survivor: Το Τελευταίο Συμβούλιο 9,2%
9 ANT1 Pre Game Show 8,7%
10 MEGA Έχω Παιδιά (Ε) 8,5%
11 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία – The Transporter Refueled 6,8%
12 OPEN Ξένη ταινία – The Children Act 2,7%
13 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 2,5%

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παχυσαρκία: γιατί ο δείκτης μάζας σώματος δεν αρκεί πλέον για τη διάγνωση

5 σημάδια στη δουλειά που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε κατάθλιψη

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Κλιματιστικό inverter-ανεμιστήρας οροφής: Πότε συμφέρει ο συνδυασμός χρήσης και των δύο για εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργ...

Παραβίαση πηγαίου κώδικα στο GitHub: Η ομάδα TeamPCP ισχυρίζεται ότι απέκτησε πρόσβαση σε εσωτερικά αποθετήρια

Η Locus Robotics εξαγοράζει τη Nexera Robotics για να απογειώσει τις δυνατότητες του ρομπότ Locus Array
περισσότερα
10:20 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ενώπιος Ενωπίω: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου – Απόψε στις 23:45

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Μίρκα...
05:23 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 21/5/2026

Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 21/5/2026.
02:51 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Λάκης Γαβαλάς για τη μη αναμενόμενη θέση του Akylas στην Eurovision: «Δεν ξέρεις τι συμφέροντα παίζονται» – ΒΙΝΤΕΟ

Τα αποτελέσματα της φετινής Eurovision και την μη αναμενόμενη θέση βάσει των προγνωστικών θέση...
22:10 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Survivor: Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το τέλος της φετινής σεζόν του ριάλιτι επιβίωσης – Νικητής ο Σταύρος Φλώρος

Το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου, προβλήθηκε το τελευταίο συμβούλιο του νησιού, για το Survivor ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν