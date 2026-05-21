Τηλεθέαση (20/5): Ποια προγράμματα κυριάρχησαν στην prime time

Η τηλεθέαση για την prime time της Τετάρτης (20/5).
Στην prime time ζώνη, το δυναμικό κοινό κατέκτησε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του ALPHA με 19,8%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε και το «Να μ’ αγαπάς» με 18%. Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σημείωσε και η αναμέτρηση Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα στον ANT1 με 16,1%, ενώ το «MasterChef» παρέμεινε σε διψήφια ποσοστά με 15,2%.
Στο σύνολο κοινού, την κορυφή πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 26,6%, αφήνοντας πίσω το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που ακολούθησε με 20%. Ο «Άγιος έρωτας» διατήρησε τη δυναμική του με 17,6%, ενώ το ποδοσφαιρικό ματς του ANT1 σημείωσε 16,2%.
PRIME TIME – Δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|19,8%
|2
|ALPHA
|Να μ’ αγαπάς
|18,0%
|3
|ANT1
|UEFA: Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα
|16,1%
|4
|STAR
|MasterChef
|15,2%
|5
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|12,2%
|6
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|12,0%
|7
|MEGA
|Έχω Παιδιά (Ε)
|11,1%
|8
|ANT1
|Εκατομμυριούχος
|10,9%
|9
|ANT1
|Pre Game Show
|7,3%
|10
|ΣΚΑΪ
|Survivor: Το Τελευταίο Συμβούλιο
|6,8%
|11
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία – The Transporter Refueled
|5,2%
|12
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|3,7%
|13
|OPEN
|Ξένη ταινία – The Children Act
|1,9%
PRIME TIME – Σύνολο κοινού
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Να μ’ αγαπάς
|26,6%
|2
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|ALPHA
|20,0%
|3
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|17,6%
|4
|ANT1
|UEFA: Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα
|16,2%
|5
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|15,3%
|6
|ANT1
|Εκατομμυριούχος
|12,0%
|7
|STAR
|MasterChef
|11,9%
|8
|ΣΚΑΪ
|Survivor: Το Τελευταίο Συμβούλιο
|9,2%
|9
|ANT1
|Pre Game Show
|8,7%
|10
|MEGA
|Έχω Παιδιά (Ε)
|8,5%
|11
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία – The Transporter Refueled
|6,8%
|12
|OPEN
|Ξένη ταινία – The Children Act
|2,7%
|13
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|2,5%