Τηλεθέαση (20/5): Ποια προγράμματα κυριάρχησαν στην prime time

Η τηλεθέαση για την prime time της Τετάρτης (20/5).

Στην prime time ζώνη, το δυναμικό κοινό κατέκτησε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του ALPHA με 19,8%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε και το «Να μ’ αγαπάς» με 18%. Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σημείωσε και η αναμέτρηση Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα στον ANT1 με 16,1%, ενώ το «MasterChef» παρέμεινε σε διψήφια ποσοστά με 15,2%.

Στο σύνολο κοινού, την κορυφή πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 26,6%, αφήνοντας πίσω το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που ακολούθησε με 20%. Ο «Άγιος έρωτας» διατήρησε τη δυναμική του με 17,6%, ενώ το ποδοσφαιρικό ματς του ANT1 σημείωσε 16,2%.

PRIME TIME – Δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 19,8% 2 ALPHA Να μ’ αγαπάς 18,0% 3 ANT1 UEFA: Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα 16,1% 4 STAR MasterChef 15,2% 5 ALPHA Άγιος έρωτας 12,2% 6 MEGA Μια νύχτα μόνο 12,0% 7 MEGA Έχω Παιδιά (Ε) 11,1% 8 ANT1 Εκατομμυριούχος 10,9% 9 ANT1 Pre Game Show 7,3% 10 ΣΚΑΪ Survivor: Το Τελευταίο Συμβούλιο 6,8% 11 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία – The Transporter Refueled 5,2% 12 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3,7% 13 OPEN Ξένη ταινία – The Children Act 1,9%

PRIME TIME – Σύνολο κοινού