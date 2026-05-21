Σύμη: Η 13χρονη που κατηγορείται για απόπειρα δηλητηρίασης της μητέρας της με ποντικοφάρμακο ζήτησε την αφαίρεση της αρχικής της κατάθεσης

Η 13χρονη που εμπλέκεται στην πολύκροτη υπόθεση που συγκλόνισε το νησί της Σύμης, με την κατηγορία της απόπειρας δηλητηρίασης της μητέρας της με ποντικοφάρμακο, κατέθεσε σήμερα (21/5) ανωμοτί στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού και μέσω της συνηγόρου της ζήτησε να αφαιρεθεί από τη δικογραφία η κατάθεση που είχε δώσει στις 13 Φεβρουαρίου 2025 ως μάρτυρας.

Η πλευρά της υποστηρίζει ότι τη στιγμή της εξέτασης, η ανήλικη είχε ήδη καταγγελθεί από τη μητέρα της και συνεπώς έπρεπε να θεωρείται ύποπτη και όχι μάρτυρας.

Σύμφωνα με το αίτημα που κατατέθηκε, δεν ενημερώθηκε για τα δικαιώματά της, δεν είχε παρουσία δικηγόρου ή κηδεμόνα και η διαδικασία δεν καταγράφηκε όπως προβλέπεται σε υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους. Η συνήγορός της επικαλείται παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και της αρχής της μη αυτοενοχοποίησης.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ από την πρώτη στιγμή. Όλα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η 13χρονη γνώρισε τον 15χρονο και σύμφωνα με καταγγελίες της οικογένειάς της, η συμπεριφορά της άρχισε να αλλάζει έντονα. Οι γονείς της απευθύνθηκαν σε ψυχολόγο, ο οποίος φέρεται να διαπίστωσε ότι η ανήλικη βρισκόταν υπό την ισχυρή επιρροή του αγοριού.

Η ανησυχία κορυφώθηκε όταν η μητέρα της έλεγξε τις συνομιλίες της κόρης της στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εντοπίστηκαν μηνύματα στα οποία ο 15χρονος φέρεται να πίεζε τη 13χρονη να βλάψει τη μητέρα της, γράφοντάς της μεταξύ άλλων: «Σήμερα το βράδυ πρέπει να τελειώνεις με τη μητέρα σου» και «Δεν έχεις επιλογή».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της dimokratiki.gr, η ανήλικη φέρεται στη συνέχεια να επιχείρησε να δηλητηριάσει τη μητέρα της βάζοντας ποντικοφάρμακο σε γλυκό και τσάι. Η γυναίκα δεν κατανάλωσε τα τρόφιμα, ενώ λίγο αργότερα εντόπισε στο δωμάτιο της κόρης της ένα μαχαίρι αγνώστου προέλευσης. Η ανήλικη φέρεται να υποστήριξε ότι το μαχαίρι προερχόταν από το σπίτι του 15χρονου.

Από την πλευρά του, ο 15χρονος, μέσω του νομικού του εκπροσώπου, ζητά την πλήρη αρχειοθέτηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει καμία ποινικά κολάσιμη πράξη ούτε στοιχειοθετείται απόπειρα εγκλήματος. Στο υπόμνημα που κατέθεσε, η υπεράσπισή του κάνει λόγο για υπόθεση που βασίζεται αποκλειστικά σε καταγγελίες και εκτιμήσεις, χωρίς να έχει υπάρξει πραγματική βλάβη ή μεταβολή στον εξωτερικό κόσμο.

Στο ίδιο κείμενο γίνεται εκτενής αναφορά και στο προσωπικό ιστορικό του ανήλικου. Όπως αναφέρεται, ο 15χρονος έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΥ και νοητική υστέρηση, ενώ φέρεται να έχει βιώσει συστηματικό εκφοβισμό από συνομηλίκους του. Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ακόμη ότι υπήρξε άνιση μεταχείριση κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς πλήρεις ψυχολογικές εκθέσεις συντάχθηκαν μόνο για τον ίδιο και όχι για την 13χρονη.

Παράλληλα, γίνεται ειδική αναφορά και στην ακούσια νοσηλεία του 15χρονου, η οποία διήρκεσε δέκα ημέρες, με την πλευρά του να επισημαίνει ότι αποφασίστηκε λόγω έλλειψης παιδοψυχιάτρου στη Ρόδο. Ο συνήγορός του αμφισβητεί επίσης την αξιοπιστία των καταγγελιών της οικογένειας της 13χρονης, κάνοντας λόγο για προσωπική εμπάθεια και δημόσια σπίλωση του ανήλικου, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ ξανά τις Αρχές και διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο.