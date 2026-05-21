Σύμη: Η 13χρονη που κατηγορείται για απόπειρα δηλητηρίασης της μητέρας της με ποντικοφάρμακο ζήτησε την αφαίρεση της αρχικής της κατάθεσης

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Σύμη
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η 13χρονη που εμπλέκεται στην πολύκροτη υπόθεση που συγκλόνισε το νησί της Σύμης, με την κατηγορία της απόπειρας δηλητηρίασης της μητέρας της με ποντικοφάρμακο, κατέθεσε σήμερα (21/5) ανωμοτί στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού και μέσω της συνηγόρου της ζήτησε να αφαιρεθεί από τη δικογραφία η κατάθεση που είχε δώσει στις 13 Φεβρουαρίου 2025 ως μάρτυρας.

Η πλευρά της υποστηρίζει ότι τη στιγμή της εξέτασης, η ανήλικη είχε ήδη καταγγελθεί από τη μητέρα της και συνεπώς έπρεπε να θεωρείται ύποπτη και όχι μάρτυρας.

Σύμφωνα με το αίτημα που κατατέθηκε, δεν ενημερώθηκε για τα δικαιώματά της, δεν είχε παρουσία δικηγόρου ή κηδεμόνα και η διαδικασία δεν καταγράφηκε όπως προβλέπεται σε υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους. Η συνήγορός της επικαλείται παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και της αρχής της μη αυτοενοχοποίησης.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ από την πρώτη στιγμή. Όλα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η 13χρονη γνώρισε τον 15χρονο και σύμφωνα με καταγγελίες της οικογένειάς της, η συμπεριφορά της άρχισε να αλλάζει έντονα. Οι γονείς της απευθύνθηκαν σε ψυχολόγο, ο οποίος φέρεται να διαπίστωσε ότι η ανήλικη βρισκόταν υπό την ισχυρή επιρροή του αγοριού.

Η ανησυχία κορυφώθηκε όταν η μητέρα της έλεγξε τις συνομιλίες της κόρης της στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εντοπίστηκαν μηνύματα στα οποία ο 15χρονος φέρεται να πίεζε τη 13χρονη να βλάψει τη μητέρα της, γράφοντάς της μεταξύ άλλων: «Σήμερα το βράδυ πρέπει να τελειώνεις με τη μητέρα σου» και «Δεν έχεις επιλογή».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της dimokratiki.gr, η ανήλικη φέρεται στη συνέχεια να επιχείρησε να δηλητηριάσει τη μητέρα της βάζοντας ποντικοφάρμακο σε γλυκό και τσάι. Η γυναίκα δεν κατανάλωσε τα τρόφιμα, ενώ λίγο αργότερα εντόπισε στο δωμάτιο της κόρης της ένα μαχαίρι αγνώστου προέλευσης. Η ανήλικη φέρεται να υποστήριξε ότι το μαχαίρι προερχόταν από το σπίτι του 15χρονου.

Από την πλευρά του, ο 15χρονος, μέσω του νομικού του εκπροσώπου,  ζητά την πλήρη αρχειοθέτηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει καμία ποινικά κολάσιμη πράξη ούτε στοιχειοθετείται απόπειρα εγκλήματος. Στο υπόμνημα που κατέθεσε, η υπεράσπισή του κάνει λόγο για υπόθεση που βασίζεται αποκλειστικά σε καταγγελίες και εκτιμήσεις, χωρίς να έχει υπάρξει πραγματική βλάβη ή μεταβολή στον εξωτερικό κόσμο.

Στο ίδιο κείμενο γίνεται εκτενής αναφορά και στο προσωπικό ιστορικό του ανήλικου. Όπως αναφέρεται, ο 15χρονος έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΥ και νοητική υστέρηση, ενώ φέρεται να έχει βιώσει συστηματικό εκφοβισμό από συνομηλίκους του. Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ακόμη ότι υπήρξε άνιση μεταχείριση κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς πλήρεις ψυχολογικές εκθέσεις συντάχθηκαν μόνο για τον ίδιο και όχι για την 13χρονη.

Παράλληλα, γίνεται ειδική αναφορά και στην ακούσια νοσηλεία του 15χρονου, η οποία διήρκεσε δέκα ημέρες, με την πλευρά του να επισημαίνει ότι αποφασίστηκε λόγω έλλειψης παιδοψυχιάτρου στη Ρόδο. Ο συνήγορός του αμφισβητεί επίσης την αξιοπιστία των καταγγελιών της οικογένειας της 13χρονης, κάνοντας λόγο για προσωπική εμπάθεια και δημόσια σπίλωση του ανήλικου, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ ξανά τις Αρχές και διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παχυσαρκία: γιατί ο δείκτης μάζας σώματος δεν αρκεί πλέον για τη διάγνωση

5 σημάδια στη δουλειά που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε κατάθλιψη

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Κλιματιστικό inverter-ανεμιστήρας οροφής: Πότε συμφέρει ο συνδυασμός χρήσης και των δύο για εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργ...

Παραβίαση πηγαίου κώδικα στο GitHub: Η ομάδα TeamPCP ισχυρίζεται ότι απέκτησε πρόσβαση σε εσωτερικά αποθετήρια

Η Locus Robotics εξαγοράζει τη Nexera Robotics για να απογειώσει τις δυνατότητες του ρομπότ Locus Array
περισσότερα
10:08 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

«Χθεσινοί είμαστε;»: Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Γιώργο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Με ένα βίντεο που ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες απέναντι στις τηλεφωνικές και δια...
09:23 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Κοζάνη: Ζαρκάδι διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου – Δείτε βίντεο

Μία σπάνια εικόνα καταγράφηκε χθες, Τετάρτη (20/5), στη λίμνη Πολυφύτου. Ένα ζαρκάδι εθεάθη να...
08:47 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Κίνηση: Σε «ασφυξία» ο Κηφισός και το κέντρο της Αθήνας – Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία στην Αττική Οδό

Η κίνηση έχει την «τιμητική» της για ακόμη μία ημέρα στους δρόμους της Αττικής. «Κατακόκκινος»...
08:12 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Δραπετσώνα: Βίντεο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο διαμέρισμα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Δραπετσώνα όταν ξέσπασε φωτιά σε...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν