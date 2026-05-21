Τρόμος σε live μετάδοση: Με την απειλή όπλου λήστεψαν δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ – ΒΙΝΤΕΟ

Μια συγκλονστική στιγμή, που αναδεικνύει το κλίμα ανασφάλειας σε περιοχές του Μεξικού, εκτυλίχθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ένας αθλητικός δημοσιογράφος έπεσε θύμα ληστείας και αρπαγής αυτοκινήτου ενώ βρισκόταν «στον αέρα» ζωντανής εκπομπής.

Το περιστατικό, το οποίο παρακολούθησαν έντρομοι οι θεατές και οι συνάδελφοί του στο στούντιο, κατέγραψε καρέ-καρέ την εισβολή ενός ένοπλου άνδρα στο όχημα του δημοσιογράφου.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο Φερνάντο Βάργκας, δημοσιογράφος και διευθυντής επικοινωνίας της Εθνικής Επαγγελματικής Λίγκας Μπάσκετ του Μεξικού, παραχωρούσε συνέντευξη ζωντανά στην εκπομπή «Bla, bla, bla deportivo» του αθλητικού σταθμού Activo Deportes.

Ο Βάργκας βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, σταθμευμένος σε ένα βενζινάδικο στην πολιτεία Μορέλος -νότια της Πόλης του Μεξικού- όταν ένας άνδρας με όπλο άνοιξε ξαφνικά την πόρτα του οδηγού.



Όπως ανέφερε το Awful Announcing, η κάμερα κατέγραψε τον δράστη να οπλίζει το πυροβόλο όπλο του και να απαιτεί με απειλητικό ύφος τα αντικείμενα του δημοσιογράφου.

«Το κλειδί, γρήγορα. Κλειδί, τηλέφωνα και πορτοφόλια, γρήγορα», είπε ο δράστης στον Βάργκας στα ισπανικά.

Παρά το αρχικό σοκ, ο Βάργκας διατήρησε την ψυχραιμία του. Άρπαξε μερικά προσωπικά αντικείμενα και βγήκε από το όχημα.

Ενώ η σύνδεση άρχισε να χάνεται και η οθόνη σκοτείνιασε, ο δημοσιογράφος ακούστηκε να λέει στον ληστή: «Ηρέμησε, ηρέμησε».

🔴El periodista deportivo Fernando Vargas fue asaltado en plena transmisión en vivo en Morelos. Mientras realizaba un enlace, sujetos abrieron su auto, lo obligaron a bajar y le quitaron sus pertenencias.pic.twitter.com/1vVgmZvNif — Azucena Uresti (@azucenau) May 20, 2026

Η κατάσταση του δημοσιογράφου

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Εντ Μαρτίνες, παρακολουθούσε άφωνος από το στούντιο τη σκηνή να εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο.

Μετά το πέρας του περιστατικού, ο Μαρτίνες έσπευσε να ενημερώσει το κοινό μέσω Instagram για την κατάσταση της υγείας του συναδέλφου του, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

«Ευτυχώς είναι σώος, αλλά πολύ τρομαγμένος», έγραψε ο Μαρτίνες. «Αν κάποιος αναγνωρίσει τον τύπο στο βίντεο, παρακαλούμε βοηθήστε μας και αναφέρετέ τον στις αρχές. Αυτό συνέβη στο Μορέλος».

Έρευνες

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο ληστής διέφυγε με το αυτοκίνητο του Βάργκας, το πορτοφόλι του, το κινητό του τηλέφωνο και άλλα προσωπικά είδη.

Μέχρι στιγμής, παραμένει ασαφές αν ο δράστης γνώριζε ότι το θύμα του βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση μέσω streaming καθ’ όλη τη διάρκεια της επίθεσης.

Όπως μετέδωσε η εφημερίδα The Sun, οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε συλλήψεις για το περιστατικό.

Πηγή: New York Post