ΗΠΑ: Ανώτερος αξιωματούχος προειδοποιεί το Ιράν με πρωτοφανή «τιμωρία» αν δεν υπάρξει συμφωνία

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ιράν–ΗΠΑ, οι οποίες δεν φαίνεται να σημειώνουν πρόοδο.

Μιλώντας στο Fox News, ο Μίλερ δήλωσε ότι η σημερινή κυβέρνηση στην Τεχεράνη αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο από τις ΗΠΑ.

«Αυτή η νέα ομάδα στο Ιράν έχει μια επιλογή να κάνει», ανέφερε ο Μίλερ. «Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από τον στρατό μας, κάτι που δεν έχει ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν», πρόσθεσε.

Πηγή: Al Jazeera