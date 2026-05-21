Οι ΗΠΑ αίρουν τις σκληρές κυρώσεις σε βάρος της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Francesca Albanese
Η Francesca Albanese (C), Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, συμμετέχει σε μια φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση «ενάντια στην πολεμική οικονομία και για μια ελεύθερη Παλαιστίνη» στη Ρώμη της Ιταλίας, στις 29 Νοεμβρίου 2025, κατά την Παγκόσμια Ημέρα Αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό Λαό. EPA/FABIO FRUSTACI
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε την Τετάρτη (20/05) στην άρση των κυρώσεων που είχε επιβάλει στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε -ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ κατηγορώντας το για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα– συμμορφούμενη προς απόφαση της δικαιοσύνης.

Με λακωνική ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών, γνωστοποιείται ότι οι κυρώσεις σε βάρος της Φ. Αλμπανέζε έχουν πλέον αρθεί. Είχε καταχωριστεί σε διεθνή μαύρη λίστα και δεν της επιτρεπόταν να χρησιμοποιεί πιστωτικές κάρτες και να διεκπεραινώνει διάφορες τραπεζικές συναλλαγές.

«Η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης είναι πάντα προς το δημόσιο συμφέρον», ανέφερε ο δικαστής Ρίτσαρντ Λίον σε ετυμηγορία του την περασμένη εβδομάδα με την οποία έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναστολή των κυρώσεων.

Η 49χρονη Ιταλίδα νομικός Φραντσέσκα Αλμπανέζε, δεν παύει να επικρίνει τη μεταχείριση που επιφυλάσσει στους Παλαιστίνιους το Ισραήλ αφότου ονομάστηκε ειδική εισηγήτρια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την κατηγορεί πως είχε εισηγηθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ απαγόρευε σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα να της παρέχει «χρήματα, αγαθά ή υπηρεσίες» – ένας τόσο ευρύς ορισμός που έχει χαρακτηριστεί ως «πολιτικός θάνατος». Το διαμέρισμά της στην Ουάσινγκτον είχε κατασχεθεί, ενώ δεν μπορούσε να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα οπουδήποτε στον κόσμο, καθώς σχεδόν όλες οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται μέσω αμερικανικών υπηρεσιών. «Κυκλοφορώ με μετρητά ή δανείζομαι από φίλους και συγγενείς», είχε αναφέρει σε συνέντευξη της στην εφημερίδα Guardian.

«Ήταν παράδοξο να υφίσταμαι μια από τις σκληρότερες μορφές τιμωρίας χωρίς καμία διαδικασία, αφού δεν μου δόθηκε καν η δυνατότητα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Μου επιβλήθηκαν κυρώσεις χωρίς δίκη», είχε δηλώσει.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian

