Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πολλαπλές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

israel
Ισραηλινοί στρατιώτες στέκονται πάνω από ένα τανκ Merkava [Αρχείο: Menahem Kahana/AFP]
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οι μαχητές της εξαπέλυσαν 24 επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων εντός του νότιου Λιβάνου την Τετάρτη 20/5.

Η ένοπλη λιβανέζικη οργάνωση ανέφερε ότι οι στρατιώτες της στόχευσαν ισραηλινά στρατεύματα στις πόλεις Ραχάφ, Ντεμπέλ, Ντέιρ Σεριάν, Σαμάα, Χαντάτα, Μπιγιάντα και Νακούρα χρησιμοποιώντας ρουκετοβόλα, πυροβολικό και σμήνη σμήνη βλημάτων τύπου «loitering».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μαχητές της Χεζμπολάχ επιτέθηκαν σε μια προελαύνουσα ισραηλινή μονάδα πεζικού που υποστηριζόταν από δύο άρματα μάχης Merkava κοντά στο θρησκευτικό κέντρο Χουσεΐνια στην πόλη Χαντάτα χρησιμοποιώντας ελαφρύ οπλισμό για να την αναγκάσουν προς υποχώρησή.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύλλογος εργαζομένων ΨΝΑ: Ο θάνατος ασθενούς φέρνει στο φως τις ελλείψεις προσωπικού

Αργεί να σας πάρει ο ύπνος; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Πιερρακάκης: «Πρέπει να αφαιρεθούν κι άλλα βάρη από τις επιχειρήσεις – Είναι μία από τις προτεραιότητές μας»

Εκτινάχθηκε το κόστος δανεισμού των κρατών – Τι σηματοδοτεί και γιατί μας αφορά

Η Locus Robotics εξαγοράζει τη Nexera Robotics για να απογειώσει τις δυνατότητες του ρομπότ Locus Array

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:31 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Βίντεο: Οδηγός Tesla κοιμάται βαθιά ενώ το όχημα κινείται σε αυτοκινητόδρομο – Αυξάνονται τα περιστατικά στις ΗΠΑ

Ένας οδηγός Tesla Cybertruck καταγράφηκε σε βίντεο να κοιμάται, όπως όλα δείχνουν, πίσω από το...
02:35 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Axios: Τεταμένη η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Νετανιάχου μετά τη νέα πρόταση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν...
02:19 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Η Κύπρος καταδικάζει το Μπεν-Γκβίρ για την κακοποίηση των ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας – «Εντελώς απαράδεκτες οι ενέργειες»

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου καταδίκασε ως «εντελώς απαράδεκτες» τις ενέργειες του Ισραη...
01:51 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

ΟΗΕ: Ένας άμαχος σκοτωνόταν κάθε 14 λεπτά το 2025 σε ένοπλες συγκρούσεις

Η Έντεμ Γουοσόρνου, διευθύντρια του Τμήματος Ανταπόκρισης σε Κρίσεις του OCHA, του γραφείου Συ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν