Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πολλαπλές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οι μαχητές της εξαπέλυσαν 24 επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων εντός του νότιου Λιβάνου την Τετάρτη 20/5.

Η ένοπλη λιβανέζικη οργάνωση ανέφερε ότι οι στρατιώτες της στόχευσαν ισραηλινά στρατεύματα στις πόλεις Ραχάφ, Ντεμπέλ, Ντέιρ Σεριάν, Σαμάα, Χαντάτα, Μπιγιάντα και Νακούρα χρησιμοποιώντας ρουκετοβόλα, πυροβολικό και σμήνη σμήνη βλημάτων τύπου «loitering».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μαχητές της Χεζμπολάχ επιτέθηκαν σε μια προελαύνουσα ισραηλινή μονάδα πεζικού που υποστηριζόταν από δύο άρματα μάχης Merkava κοντά στο θρησκευτικό κέντρο Χουσεΐνια στην πόλη Χαντάτα χρησιμοποιώντας ελαφρύ οπλισμό για να την αναγκάσουν προς υποχώρησή.