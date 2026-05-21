Βίντεο: Οδηγός Tesla κοιμάται βαθιά ενώ το όχημα κινείται σε αυτοκινητόδρομο – Αυξάνονται τα περιστατικά στις ΗΠΑ

Ένας οδηγός Tesla Cybertruck καταγράφηκε σε βίντεο να κοιμάται, όπως όλα δείχνουν, πίσω από το τιμόνι, ενώ το όχημά του κινούνταν με ενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτόνομης οδήγησης σε έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το οπτικό υλικό, το οποίο εστάλη στο ειδησεογραφικό δίκτυο KRON4, δείχνει τον οδηγό να έχει αποκοιμηθεί στο εσωτερικό του φουτουριστικού pickup αυτοκινήτου, καθώς αυτό ταξίδευε κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Highway 101 στην κομητεία Μαρίν, γύρω στις 4 μ.μ. τοπική ώρα το Σάββατο 16 Μαΐου.

Μπαράζ ανησυχητικών περιστατικών

Το ανησυχητικό αυτό βίντεο είναι απλώς το τελευταίο σε μια σειρά από παρόμοια περιστατικά που έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο, στα οποία οδηγοί οχημάτων Tesla φαίνεται να αποκοιμιούνται πίσω από το τιμόνι στους δρόμους.



Ανάλογα βίντεο έχουν δει το φως της δημοσιότητας και στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου ενός που είχε δημοσιεύσει το ίδιο μέσο ενημέρωσης.



Παρά την εξελιγμένη τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Tesla, οι επίσημες οδηγίες της ίδιας της εταιρείας ξεκαθαρίζουν ρητά ότι οι οδηγοί πρέπει να παραμένουν προσεκτικοί και ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να αναλάβουν τον έλεγχο του οχήματος.

Η προειδοποίηση της Τροχαίας

Παράλληλα, η Τροχαία της Καλιφόρνια (CHP) προειδοποίησε ότι το να κοιμάται κανείς πίσω από το τιμόνι, ακόμα και σε ένα όχημα εξοπλισμένο με λειτουργίες αυτόνομης οδήγησης ή αυτόματου πιλότου (autopilot), συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας της πολιτείας.

Someone recorded a couple asleep in their @Tesla. The funny thing is, the sleeping couple is statistically safer than the driver filming on their phone while driving in the rain. pic.twitter.com/BGqPmjN4me — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 15, 2026



«Είναι μη ασφαλές να χειρίζεσαι/οδηγείς ένα όχημα σε οποιαδήποτε ταχύτητα, ενώ κοιμάσαι πίσω από το τιμόνι», σημείωσε.