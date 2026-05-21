Βίντεο: Οδηγός Tesla κοιμάται βαθιά ενώ το όχημα κινείται σε αυτοκινητόδρομο – Αυξάνονται τα περιστατικά στις ΗΠΑ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Tesla αποκοιμήθηκε οδηγός
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένας οδηγός Tesla Cybertruck καταγράφηκε σε βίντεο να κοιμάται, όπως όλα δείχνουν, πίσω από το τιμόνι, ενώ το όχημά του κινούνταν με ενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτόνομης οδήγησης σε έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το οπτικό υλικό, το οποίο εστάλη στο ειδησεογραφικό δίκτυο KRON4, δείχνει τον οδηγό να έχει αποκοιμηθεί στο εσωτερικό του φουτουριστικού pickup αυτοκινήτου, καθώς αυτό ταξίδευε κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Highway 101 στην κομητεία Μαρίν, γύρω στις 4 μ.μ. τοπική ώρα το Σάββατο 16 Μαΐου.

Μπαράζ ανησυχητικών περιστατικών

Το ανησυχητικό αυτό βίντεο είναι απλώς το τελευταίο σε μια σειρά από παρόμοια περιστατικά που έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο, στα οποία οδηγοί οχημάτων Tesla φαίνεται να αποκοιμιούνται πίσω από το τιμόνι στους δρόμους.


Ανάλογα βίντεο έχουν δει το φως της δημοσιότητας και στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου ενός που είχε δημοσιεύσει το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

@kron4.com Tesla driver appears to be sleeping behind wheel on East Bay highway. Read CHP’s reponse on KRON4.com #tesla #california #sleep #news ♬ original sound – KRON4 News


Παρά την εξελιγμένη τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Tesla, οι επίσημες οδηγίες της ίδιας της εταιρείας ξεκαθαρίζουν ρητά ότι οι οδηγοί πρέπει να παραμένουν προσεκτικοί και ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να αναλάβουν τον έλεγχο του οχήματος.

Η προειδοποίηση της Τροχαίας

Παράλληλα, η Τροχαία της Καλιφόρνια (CHP) προειδοποίησε ότι το να κοιμάται κανείς πίσω από το τιμόνι, ακόμα και σε ένα όχημα εξοπλισμένο με λειτουργίες αυτόνομης οδήγησης ή αυτόματου πιλότου (autopilot), συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας της πολιτείας.


«Είναι μη ασφαλές να χειρίζεσαι/οδηγείς ένα όχημα σε οποιαδήποτε ταχύτητα, ενώ κοιμάσαι πίσω από το τιμόνι», σημείωσε.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύλλογος εργαζομένων ΨΝΑ: Ο θάνατος ασθενούς φέρνει στο φως τις ελλείψεις προσωπικού

Αργεί να σας πάρει ο ύπνος; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Πιερρακάκης: «Πρέπει να αφαιρεθούν κι άλλα βάρη από τις επιχειρήσεις – Είναι μία από τις προτεραιότητές μας»

Εκτινάχθηκε το κόστος δανεισμού των κρατών – Τι σηματοδοτεί και γιατί μας αφορά

Η Locus Robotics εξαγοράζει τη Nexera Robotics για να απογειώσει τις δυνατότητες του ρομπότ Locus Array

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
02:35 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Axios: Τεταμένη η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Νετανιάχου μετά τη νέα πρόταση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν...
02:19 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Η Κύπρος καταδικάζει το Μπεν-Γκβίρ για την κακοποίηση των ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας – «Εντελώς απαράδεκτες οι ενέργειες»

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου καταδίκασε ως «εντελώς απαράδεκτες» τις ενέργειες του Ισραη...
01:51 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

ΟΗΕ: Ένας άμαχος σκοτωνόταν κάθε 14 λεπτά το 2025 σε ένοπλες συγκρούσεις

Η Έντεμ Γουοσόρνου, διευθύντρια του Τμήματος Ανταπόκρισης σε Κρίσεις του OCHA, του γραφείου Συ...
00:51 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

H Κάγια Κάλας θεωρεί «ανάρμοστη» τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του «Global Sumud» – «Απαράδεκτο» το βίντεο για τον Ισπανό πρωθυπουργό

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας επέκρινε σήμερα τον ακροδεξιό υπουργό Εθνι...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν