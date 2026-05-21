H Κάγια Κάλας θεωρεί «ανάρμοστη» τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του «Global Sumud» – «Απαράδεκτο» το βίντεο για τον Ισπανό πρωθυπουργό

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας επέκρινε σήμερα τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συλληφθέντες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, «Global Sumud Flotilla». «Απαράδεκτο» χαρακτήρισε, την ίδια στιγμή, το επίμαχο βίντεο ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δηλώνοντας ότι «δεν θα ανεχθούμε την κακομεταχείριση πολιτών μας από οποιονδήποτε».

«Η μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ, ήταν ταπεινωτική και εσφαλμένη», δήλωσε η Κάλας. «Η συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία», υπογράμμισε αναφορικά με το βίντεο που έδωσε ο ίδιος ο Μπεν Γκβιρ στη δημοσιότητα και διακρίνεται να χλευάζει ακτιβιστές, οι οποίοι ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

Σάντσεθ -Ισπανία: «Απαράδεκτη» η μεταχείριση των ακτιβιστών

Το βίντεο με τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, να χλευάζει μέλη του στολίσκου για τη Γάζα είναι «απαράδεκτο», τόνισε σήμερα ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Δεν θα ανεχθούμε την κακομεταχείριση πολιτών μας από οποιονδήποτε», υπογράμμισε ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Επισημαίνοντας πως τον Σεπτέμβριο είχε απαγορεύσει την είσοδο του συγκεκριμένου υπουργού στην Ισπανία, ο Σάντσεθ προανήγγειλε πως θα ζητήσει από τις Βρυξέλλες επέκταση του μέτρου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

