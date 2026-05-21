Ο Ντόναλντ Τραμπ δε βλέπει «κλιμάκωση» στην Κούβα, ενώ χαρακτηρίζει «σημαντική» τη δίωξη του Ραούλ Κάστρο

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο κλιμάκωσης σε ό,τι αφορά την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε «πολύ σημαντική στιγμή» τη δίωξη που άσκησε η αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο. Την ίδια στιγμή, προανήγγειλε «πολύ σύντομα» ανακοίνωση σε σχέση με το εμπάργκο στο νησί.

«Θα δούμε. Θα το ανακοινώσουμε πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Κονέκτικατ, όταν ρωτήθηκε για πόσο καιρό αναμένει ότι θα ισχύει το εμπάργκο.

Ερωτηθείς αν ο κουβανικός λαός πρέπει να περιμένει «οποιαδήποτε κλιμάκωση», ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους: «Όχι, δεν θα υπάρξει κλιμάκωση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Κοιτάξτε, ο τόπος καταρρέει. Είναι ένα χάος και έχουν χάσει κάπως τον έλεγχο. Έχουν πραγματικά χάσει τον έλεγχο της Κούβας».

Αναφερόμενος στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε στις ΗΠΑ σε βάρος του 94χρονου Ραούλ Κάστρο, ο οποίος είχε διαδεχτεί στην ηγεσία της Κούβας τον αδερφό του, Φιντέλ, ο Τραμπ δήλωσε πως «είναι μια πολύ σημαντική στιγμή… όχι μόνο για τους Κουβανοαμερικανούς, αλλά και για ανθρώπους που ήρθαν από την Κούβα, που θέλουν να επιστρέψουν στην Κούβα και να δουν τις οικογένειές τους».

Ο Τραμπ επαίνεσε τον υπηρεσιακό Γενικό Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς σε σχέση με την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην Κουβανού προέδρου Ραούλ Κάστρο και είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν «την Κούβα στο μυαλό τους».

Ερωτηθείς για το ταξίδι του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στην Κούβα την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είπε: «Έχουμε πολλούς ανθρώπους εκεί», συμπεριλαμβανομένης της CIA, και σημείωσε επίσης τους οικογενειακούς δεσμούς του Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με την Κούβα.

«Έχουμε πολλή εμπειρία στην Κούβα», είπε ο Τραμπ. «Αναζητούν αυτή τη στιγμή εδώ και 65 χρόνια, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί».

«Εν τω μεταξύ, πρέπει να τους βοηθήσουμε. Δεν έχουν κανέναν τρόπο να ζήσουν. Δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, δεν έχουν καθόλου ενέργεια. Αλλά έχουν υπέροχους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ραούλ Κάστρο κατηγορείται για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών με κουβανούς εξόριστους, το 1996, από μαχητικό της κουβανικής πολεμικής αεροπορίας, την εποχή που ήταν υπουργός Άμυνας της Κούβας.

Πηγές: CNN – ΑΠΕ