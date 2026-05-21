Ο Ολυμπιακός πιο κοντά στον 3ο προκριματικό του Champions League μετά την κατάκτηση του Europa league από την Άστον Βίλα

Δεν έλειπε το… ελληνικό ενδιαφέρον από τον αποψινό τελικό του Europa league στο «Besiktas Park» της Κωνσταντινούπολης, καθώς ο Ολυμπιακός βρίσκεται πιο κοντά στον στόχοι της πρόκρισης στο επόμενο Champions League, εφόσον η Άστον Βίλα διατηρήσει και την 4η θέση της Premier League.

Οι «ερυθρόλευκο» ήθελαν σε πρώτη φάση νίκη και κατάκτηση του τροπαίου από την αγγλική ομάδα (όπως κι έγινε), προκειμένου να συνεχίσει να ελπίζει ότι θα αποφύγει ένα γύρο στους προκριματικούς του Champions League του καλοκαιριού.

Πλέον, το πρώτο βήμα έγινε και οι «ερυθρόλευκοι» για να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους από τον Γ’ και όχι τον Β’ προκριματικό θα περιμένουν και δεύτερο… δώρο από τους «χωριάτες».

Αυτό θα συμβεί εάν η ομάδα του Έμερι τερματίσει στην 4η θέση της Premier League, όπου και βρίσκεται μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Την τελευταία αγωνιστική (24/5) η Αστον Βίλα θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Λίβερπουλ που είναι τρεις βαθμούς πίσω της, κι έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, θα υποδεχθεί την Μπρέντφορντ.

