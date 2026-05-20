Ολονύχτιο πάρτι στο Λονδίνο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Άρσεναλ – Δείτε βίντεο

Σε ένα απέραντο πάρτι έχει μετατραπεί η περιοχή γύρω από το Emirates στο βόρειο Λονδίνο, καθώς χιλιάδες οπαδοί της Άρσεναλ έχουν ξεχυθεί στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Premier League από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Η περιοχή γύρω από το γήπεδο μετατράπηκε σε ένα τεράστιο «κόκκινο ποτάμι» γεμάτο σαμπάνιες, φωνές και χορούς από οπαδούς της Άρσεναλ που γεύονται το νέκταρ της κατάκτησης του τίτλου μετά από 22 ολόκληρα χρόνια.

Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί που έχουν ξεσπάσει τόσο στις παμπ του Λονδίνου, όσο και στους δρόμους γύρω από το «Emirates Stadium» αναμένεται να κρατήσουν μέχρι το πρωΐ!

Δείτε τα βίντεο:

The scenes outside The Emirates in north London, as Arsenal officially became Premier League champions. 🤯❤️ pic.twitter.com/331rJcFlrp — DailyAFC (@DailyAFC) May 19, 2026

Για να τα καταφέρει ωστόσο πριν ακόμα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική, πήρε ένα “δωράκι” από τη Μπόρνμουθ η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι στο “Vitality Stadium” κι εξασφάλισε την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (Europa League) για πρώτη φορά στην Ιστορία της.

Έτσι, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα που βρίσκεται στους 82 βαθμούς, δεν απειλείται από τη Σίτι (78β.). Η σημερινή εξέλιξη ήταν ό,τι καλύτερο για την Άρσεναλ, καθώς το τελευταίο ματς τη σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας (24/5) αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα και η ομάδα θα εστιάσει απόλυτα στον τελικό του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.