Ολονύχτιο πάρτι στο Λονδίνο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Άρσεναλ – Δείτε βίντεο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

arsenal
ΦΩΤΟ Reuters
Σε ένα απέραντο πάρτι έχει μετατραπεί η περιοχή γύρω από το Emirates στο βόρειο Λονδίνο, καθώς χιλιάδες οπαδοί της Άρσεναλ έχουν ξεχυθεί στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Premier League από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Premier League: Η Μπόρνμουθ απέσπασε βαθμό από τη Σίτι ανακηρύσσοντας Πρωταθλήτρια Αγγλίας την Άρσεναλ

Η περιοχή γύρω από το γήπεδο μετατράπηκε σε ένα τεράστιο «κόκκινο ποτάμι» γεμάτο σαμπάνιες, φωνές και χορούς από οπαδούς της Άρσεναλ που γεύονται το νέκταρ της κατάκτησης του τίτλου μετά από 22 ολόκληρα χρόνια.

Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί που έχουν ξεσπάσει τόσο στις παμπ του Λονδίνου, όσο και στους δρόμους γύρω από το «Emirates Stadium» αναμένεται να κρατήσουν μέχρι το πρωΐ!

Δείτε τα βίντεο:

Για να τα καταφέρει ωστόσο πριν ακόμα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική, πήρε ένα “δωράκι” από τη Μπόρνμουθ η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι στο “Vitality Stadium” κι εξασφάλισε την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (Europa League) για πρώτη φορά στην Ιστορία της.

Έτσι, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα που βρίσκεται στους 82 βαθμούς, δεν απειλείται από τη Σίτι (78β.). Η σημερινή εξέλιξη ήταν ό,τι καλύτερο για την Άρσεναλ, καθώς το τελευταίο ματς τη σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας (24/5) αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα και η ομάδα θα εστιάσει απόλυτα στον τελικό του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.

