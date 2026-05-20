ΚΚΕ: Η απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο και Διδυμότειχο «αφορά την προστασία ΗΠΑ – ΝΑΤΟ σε Σούδα και Αλεξανδρούπολη»

«Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για απόσυρση των συστοιχιών Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο επιβεβαιώνει αυτό που από την πρώτη στιγμή είχε θέσει το ΚΚΕ, ότι η μεταφορά τους αφορούσε την προστασία των υποδομών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε Σούδα και Αλεξανδρούπολη από πιθανά αντίποινα, εξαιτίας της ελληνικής συμμετοχής στο μακελειό του πολέμου στη Μέση Ανατολή», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του.

«Πολύ περισσότερο και παίρνοντας υπόψη την απαράδεκτη διατήρηση της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, επιβεβαιώνει ότι οι πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός, δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά την εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΑμερικανοNATOϊκών συμμάχων της», συμπληρώνει.