ΚΚΕ: Η απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο και Διδυμότειχο «αφορά την προστασία ΗΠΑ – ΝΑΤΟ σε Σούδα και Αλεξανδρούπολη»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Πολιτική

patriot
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για απόσυρση των συστοιχιών Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο επιβεβαιώνει αυτό που από την πρώτη στιγμή είχε θέσει το ΚΚΕ, ότι η μεταφορά τους αφορούσε την προστασία των υποδομών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε Σούδα και Αλεξανδρούπολη από πιθανά αντίποινα, εξαιτίας της ελληνικής συμμετοχής στο μακελειό του πολέμου στη Μέση Ανατολή», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του.

«Πολύ περισσότερο και παίρνοντας υπόψη την απαράδεκτη διατήρηση της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, επιβεβαιώνει ότι οι πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός, δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά την εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΑμερικανοNATOϊκών συμμάχων της», συμπληρώνει.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βλέπουμε εφιάλτες; Βιολόγος αποκαλύπτει αν είναι κληρονομικοί και τι σημαίνουν

ΣΦΕΕ: Οι κλινικές μελέτες παραμένουν χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Μαΐου 2026: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές

Ακρίβεια και shrinkflation «χτυπούν» τα παγωτά – Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές

Η FANUC ενισχύει την ενσωμάτωση των ρομπότ της με το NVIDIA Isaac Sim

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:06 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Μαρία Καρυστιανού: Λήγει το αυτόφωρο για τον Καραχάλιο, γιατί δεν τον βρήκαν ακόμη;

Η Μαρία Καρυστιανού αναρωτιέται σε ανάρτησή της στο X για το γεγονός ότι ο Νίκος Καραχάλιος δε...
21:48 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Μπούγας στη Βουλή: Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς

Σε δήλωση, που αφορά στα κακουργήματα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προχώρησε ο υφυ...
20:36 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Άγριος καβγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα στη Βουλή: «Οι φασίστες μιλάνε έτσι» – «Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»

«Θερμό επεισόδιο» ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Κομνηνάκα κατά τη διακοπή της σ...
20:12 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Χαμός στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου και Λαμπρούλη, διεκόπη η συνεδρίαση – Βίντεο

Άγριο καβγά είχαν στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο αντιπρ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν