Ρένα Μόρφη για Akyla: «Με ενδιαφέρει να προστατευτεί η ψυχολογία του γιατί είναι στα πρώτα του βήματα» – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

morfi
Για τη συμμετοχή του Akyla στη Eurovision και την ψυχολογική στήριξη που πρέπει να έχει και μετά τον διαγωνισμό, έκανε δηλώσεις η Ρένα Μόρφη στην κάμερα του Happy Day, ενώ η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε μεταξύ άλλων και για τα μπουζούκια, καθώς και το αν είναι… Ρουβίτσα.

«Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να προστατευτεί η ψυχολογία του καλλιτέχνη διότι είναι στα πρώτα του βήματα και όπως ζήτησε και ο ίδιος ασυναίσθητα, χρειάζεται την αγάπη και την αποδοχή ανεξαρτήτως διαγωνισμού», ανέφερε για τον Akyla η Ρένα Μόρφη.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν επιλέγει τα μπουζούκια για τη νυχτερινή της διασκέδαση, η Ρένα Μόρφη απάντησε: «Πηγαίνω μια δυο φορές τον χρόνο να δω πολλούς συναδέλφους που παίζουν. Πήγα στον Αντώνη Ρέμο και μου άρεσε πάρα πολύ».

Τέλος, σε ερώτηση για αν ισχύει τελικά ότι είναι Ρουβίτσα, η Ρένα Μόρφη απάντησε: «Το φοβερό είναι ότι δεν έχω δηλώσει εγώ πως είμαι Ρουβίτσα, το ‘χω αφήσει να εννοηθεί. Οπότε παραμένει ένα μυστήριο… είμαι Ρουβίτσα; Δεν είμαι; Κανείς δεν ξέρει».

Δείτε το βίντεο:

