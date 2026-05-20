Αθηνά Μαξίμου: «Έχω ζητήσει ρουσφέτι, γιατί ήθελα να με απολύσουν» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Αθηνά Μαξίμου παραδέχτηκε ότι έχει ζητήσει ρουσφέτι μια φορά στη ζωή της, μόνο που ήταν για έναν… ασυνήθιστο λόγο.

«Η μόνη φορά που ζήτησα ρουσφέτι ήταν για να με απολύσουν. Ήμουν σε ένα κρατικό θέατρο και ήθελα να φύγω, δεν με αφήνανε και δεν άντεχα. Πήγα λοιπόν και ρώτησα ‘μπορείτε να με απολύσετε;’», αποκάλυψε η ηθοποιός στην κάμερα του Action24, στο βραδινό της talk show «Καλύτερα Αργά», όπου ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδος Νέγκα μαζί με τον Αιμίλιο Χειλάκη, το βράδυ της Τρίτης.

«Μου λένε ‘αυτό πρώτη φορά το ακούω. Και το έκανε ο άνθρωπος», συμπλήρωσε.

«Πρέπει οι ίδιοι να βοηθάμε το κράτος, ώστε να μην χρειάζεται να υπάρχει ανάγκη για ρουσφέτια. Το κράτος είμαστε εμείς, δεν το εμπιστευόμαστε όμως. Όλα από εμάς ξεκινάνε, από τον τρόπο που ψηφίζουμε, από τα ρουσφέτια που ζητάμε. Υπάρχει μια τρομερή παρεξήγηση, εμείς πρέπει να αλλάξουμε», καταλήγει επί του θέματος η Αθηνά Μαξίμου.

