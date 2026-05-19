Δύσκολες ώρες για τον Θανάση Τσαλταμπάση: Πέθανε ο πατέρας του – «Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα την τελευταία φωτογραφία»

Εύη Κατσώλη

Lifestyle

Θανάσης Τσαλταμπάσης
Φωτογραφία: Instagram/thanasis_tsaltampasis
Δύσκολες ώρες για τον Θανάση Τσαλταμπάση καθώς πέθανε ο πατέρας του.  Ο ίδιος ο ηθοποιός γνωστοποίησε μέσα από ανάρτησή του στο Instagram τη δυσάρεστη είδηση.

«Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα» γράφει μεταξύ άλλων στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία του πατέρα του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Πατέρα μου… Απρόβλεπτος σε όλα… Περίμενες τη γιορτή της Μητέρας να κάνεις την έξοδο…

Ακόμα νομίζω ότι είναι κάποια πλάκα σου και θα έρθεις πάλι… Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα… Θα σ’ αγαπάμε πάντα… Θα σ’ αγαπώ πάντα…

Υ. Γ. Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα την τελευταία φωτογραφία… Ήσουν μέσα στην ευτυχία… Έτσι θα σε θυμάμαι…».

 

