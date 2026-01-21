Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Έχω κάνει κάποια πράγματα που είχαν φοβερή επιτυχία, όπως το “Ευτυχισμένοι μαζί”»

Σύνοψη από το

  • Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς της γενιάς του, έγινε ευρέως γνωστός το 2007 μέσα από την κωμική σειρά του MEGA «Ευτυχισμένοι μαζί», στην οποία συμμετείχε και στις δύο σεζόν.
  • Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο ηθοποιός μίλησε για την επιτυχία, τονίζοντας πως «η επιτυχία είναι και σχετική» και ότι «έχω κάνει κάποια πράγματα που είχαν φοβερή επιτυχία, όπως το “Ευτυχισμένοι μαζί”». Συμπλήρωσε πως ο κόσμος συχνά συνδυάζει τον ρόλο με τον ηθοποιό.
  • Παρά την ταύτιση με τον ρόλο του, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης δήλωσε ότι «το “Ευτυχισμένοι μαζί” είναι αυτή η επιτυχία και ακόμα γενιές και παιδιά που ήταν αγέννητα τότε, ξέρουν τα πάντα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Θανάσης Τσαλταμπάσης
Φωτογραφία: Instagram/thanasis_tsaltampasis

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο καλλιτέχνης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον κόσμο της τέχνης στα τέλη της δεκαετίας του ’90, μέσα από το θέατρο και ενώ ήταν ακόμα έφηβος, καθώς συμμετείχε στη «Μελωδία της Ευτυχίας» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στη διάρκεια της πορείας του έχει παίξει σε πολλές παραστάσεις και ταινίες. Ευρέως γνωστός έγινε το 2007, μέσα από την κωμική σειρά του MEGA «Ευτυχισμένοι μαζί», στην οποία συμμετείχε και στις δύο σεζόν.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, και εκεί μίλησε για το θέμα της επιτυχίας, κάνοντας μία αναφορά στο «Ευτυχισμένοι μαζί».

Ανάμεσα σε άλλα, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης εξήγησε στη συνέντευξή του πως: «Η επιτυχία είναι και σχετική. Από θέμα εμπορικότητας, ναι, κατά 95% είτε στον κινηματογράφο, είτε στην τηλεόραση, είτε στο θέατρο, οι δουλειές μου έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Έχω κάνει κάποια πράγματα που είχαν φοβερή επιτυχία, όπως το “Ευτυχισμένοι μαζί”.

Βέβαια, όταν κάθε μέρα στο δρόμο περπατάς και σου λένε παρότι σε ξέρουν χρόνια, για δύο-τρία πράγματα πάντα, αυτό σημαίνει ότι πιο πολύ νομίζω ο κόσμος συνδυάζει τον ρόλο με τον ηθοποιό. Είναι σαν να έχεις κάνει μία πολύ ωραία ομελέτα, την έχει φάει πολύς κόσμος και σου μιλάει γι’ αυτή, αλλά εσύ είσαι σεφ και ξέρεις να κάνει άλλα 500 φαγητά».

Επιπλέον, ο καλλιτέχνης είπε ότι: «Το “Ευτυχισμένοι μαζί” που είναι αυτή η επιτυχία και ακόμα γενιές και παιδιά που ήταν αγέννητα τότε, ξέρουν τα πάντα, και κάποια με έχουν δει μόνο εκεί, δεν μπορώ όχι απλώς να τα απαρνηθώ, τα έχω λατρέψει όλα. Για κάποιο λόγο έγιναν επιτυχία, οπότε γιατί να μιζεριάσω με την επιτυχία, την χαίρομαι από όπου και αν είναι».

17:30 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

