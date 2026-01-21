Τάκης Βαμβακίδης: «Με έσωσε η Παναγία της Σουμελά» – Η συγκινητική εξομολόγηση μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας

Σύνοψη από το

  • Ο Τάκης Βαμβακίδης εξομολογήθηκε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε, αποκαλύπτοντας ότι «με έσωσε η Παναγία της Σουμελά».
  • Τον περασμένο Αύγουστο, ο ηθοποιός οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με οξεία πνευμονική εμβολή, ενώ οι γιατροί του απαγόρευσαν να μιλάει.
  • Ευχαρίστησε δημόσια τους γιατρούς του «Σωτηρία» και δήλωσε ότι από την περιπέτεια βγήκε «πιο πλούσιος» βλέποντας την τεράστια αγάπη του κόσμου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Τάκης Βαμβακίδης

Ο Τάκης Βαμβακίδης, σε μία εξομολόγηση καρδιάς στην Espresso, μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Όπως έγινε γνωστό τον περασμένο Αύγουστο, ο ηθοποιός, με τη μακρά πορεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από το «Κόκκινο Ποτάμι», οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με οξεία πνευμονική εμβολή. Ο ίδιος εξομολογήθηκε με συγκίνηση και δέος ότι αυτή που του έσωσε τη ζωή είναι η Παναγία η Σουμελά της Τραπεζούντας που είναι η προστάτιδά του.

«Η δοκιμασία που πέρασα ήταν μεγάλη και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τους γιατρούς της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία». Από αυτή την περιπέτεια βγήκα πιο «πλούσιος» γιατί είδα την τεράστια αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό μου. Αυτή η αγάπη δεν αγοράζεται.

Η αγάπη των ανθρώπων είναι ένα χρηματιστήριο που δε «σβήνει» ποτέ. Η δύναμη της αγάπης είναι ανεκτίμητη. Η ζωή είναι ωραία μαζί με τους άλλους» ανέφερε ο Τάκης Βαμβακίδης.

«Όλα ξεκίνησαν μια μέρα πριν από τη γιορτή της Μεγαλόχαρης! Ένιωσα να «πνίγομαι» στον βήχα, καθώς και άλλα οδυνηρά συμπτώματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθώ εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκα. Οι γιατροί διέγνωσαν οξεία πνευμονική εμβολή και με υπέβαλαν σε συνεχείς εξετάσεις, με βαριά φαρμακευτική αγωγή, ενώ είχαν δώσει εντολή να βρίσκομαι σε πλήρη ακινησία.

Ακόμα και στο νοσοκομείο σκεφτόμουν το μεγάλο οδοιπορικό στον Πόντο, που είχαμε σχεδιάσει με αφηγήσεις κειμένων και ποντιακή μουσική, το οποίο αναβλήθηκε λόγω όσων πέρασα. Οι γιατροί μου απαγόρευσαν να μιλάω. {…} Πάντα κάνω τον σταυρό μου και έχω δίπλα στο κρεβάτι μου μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας Σουμελά. Εκείνη ήταν η δύναμή μου».

11:53 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

