Τάκης Βαμβακίδης: «Με έσωσε η Παναγία της Σουμελά» – Η συγκινητική εξομολόγηση μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας

Ο Τάκης Βαμβακίδης, σε μία εξομολόγηση καρδιάς στην Espresso, μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Όπως έγινε γνωστό τον περασμένο Αύγουστο, ο ηθοποιός, με τη μακρά πορεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από το «Κόκκινο Ποτάμι», οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με οξεία πνευμονική εμβολή. Ο ίδιος εξομολογήθηκε με συγκίνηση και δέος ότι αυτή που του έσωσε τη ζωή είναι η Παναγία η Σουμελά της Τραπεζούντας που είναι η προστάτιδά του.

«Η δοκιμασία που πέρασα ήταν μεγάλη και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τους γιατρούς της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία». Από αυτή την περιπέτεια βγήκα πιο «πλούσιος» γιατί είδα την τεράστια αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό μου. Αυτή η αγάπη δεν αγοράζεται.

Η αγάπη των ανθρώπων είναι ένα χρηματιστήριο που δε «σβήνει» ποτέ. Η δύναμη της αγάπης είναι ανεκτίμητη. Η ζωή είναι ωραία μαζί με τους άλλους» ανέφερε ο Τάκης Βαμβακίδης.

«Όλα ξεκίνησαν μια μέρα πριν από τη γιορτή της Μεγαλόχαρης! Ένιωσα να «πνίγομαι» στον βήχα, καθώς και άλλα οδυνηρά συμπτώματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθώ εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκα. Οι γιατροί διέγνωσαν οξεία πνευμονική εμβολή και με υπέβαλαν σε συνεχείς εξετάσεις, με βαριά φαρμακευτική αγωγή, ενώ είχαν δώσει εντολή να βρίσκομαι σε πλήρη ακινησία.

Ακόμα και στο νοσοκομείο σκεφτόμουν το μεγάλο οδοιπορικό στον Πόντο, που είχαμε σχεδιάσει με αφηγήσεις κειμένων και ποντιακή μουσική, το οποίο αναβλήθηκε λόγω όσων πέρασα. Οι γιατροί μου απαγόρευσαν να μιλάω. {…} Πάντα κάνω τον σταυρό μου και έχω δίπλα στο κρεβάτι μου μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας Σουμελά. Εκείνη ήταν η δύναμή μου».