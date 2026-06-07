Κρήτη: Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Odin» για τη σύλληψη του 37χρονου – Η εκπαίδευση σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία και οι έρευνες για τις διασυνδέσεις του

Στο «μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ βρίσκεται η δράση του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και έχει μεταφερθεί πλέον στην Αθήνα. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες αφορούν την ένταξή του στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, τη λήψη ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και τον σχεδιασμό τρομοκρατικών χτυπημάτων. Οι έρευνες των ελληνικών αρχών επικεντρώνονται πλέον στο αν ο 37χρονος προετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ παράλληλα αναζητούνται πιθανοί συνεργοί του και ο τελικός στόχος του σχεδίου.

Ο σύνδεσμος με την Κύπρο

Πάντως, όλα δείχνουν ότι ο δρόμος για τον εντοπισμό του άνοιξε όταν συνελήφθησαν στην Κύπρο, δύο Παλαιστίνιοι, για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Ένας τηλεφωνικός αριθμός που βρέθηκε, φαίνεται ότι λειτούργησε ως ο «σύνδεσμος» που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του. Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια μιας συντονισμένης επιχείρησης «αστραπή» με την κωδική ονομασία “Odin” που οργάνωσαν η ΕΥΠ και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Οι αρχές κινήθηκαν υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας προκειμένου να διασφαλίσουν την επιτυχία της επιχείρησης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος διέμενε στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει καθεστώς ασύλου. Ο ίδιος απασχολούνταν εποχικά, ως ηλεκτρολόγος, σε πεντάστερο ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο, ενώ διατηρούσε και ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στα Πατήσια, το οποίο φέρεται να είχε μετατρέψει σε «εργαστήριο». Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive, στην Κρήτη, διέμενε με άλλα τρία άτομα-εργαζόμενους σε δωμάτια που μίσθωνε το ξενοδοχείο για το προσωπικό του, στην περιοχή της Αμμουδάρας.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Κρήτη, ο 37χρονος φρόντιζε να περνά απαρατήρητος, διατηρώντας ένα εξαιρετικά χαμηλό προφίλ. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα ούτε είχε προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα, η μοναδική φορά που το όνομά του είχε καταγραφεί στα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ. ήταν στο πλαίσιο ενός τυπικού ελέγχου για εξακρίβωση στοιχείων, στον οποίο είχε υποβληθεί μαζί με άλλους αλλοδαπούς.

Τον παρακολουθούσαν επί 15 μέρες

Ο κατηγορούμενος βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες 15 ημέρες μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών. Oι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή πώς η υπόθεση αυτή συνδέεται με τη διπλή σύλληψη Παλαιστινίων στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν στην Κύπρο φέρονται ως οι επικεφαλής μιας τριμελούς ομάδας, τα μέλη της οποίας είχαν λάβει κοινή εκπαίδευση στην κατασκευή εκρηκτικών υλών. Στο πλαίσιο αυτό, ο 37χρονος είχε ταξιδέψει στο παρελθόν στη Μαλαισία μαζί με έναν τουλάχιστον από τους συνεργούς του, όπου και εκπαιδεύτηκαν από τη Χαμάς στη δημιουργία συνθετικών εκρηκτικών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε Κρήτη και Αθήνα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, έναν φορητό υπολογιστή, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, στο διαμέρισμα στα Πατήσια βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε προμηθευτεί συγκεκριμένα υλικά, μέσω διαδικτύου, με απώτερο σκοπό την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, μόλις ολοκληρωνόταν η συγκέντρωση των απαραίτητων υλικών, οι δύο συλληφθέντες της Κύπρου σχεδίαζαν να συναντηθούν με τον 37χρονο για να προχωρήσουν στην επίθεση. Αν και ο ακριβής τόπος παραμένει άγνωστος, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο στόχος να βρισκόταν σε ευρωπαϊκό έδαφος – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας- και να ήταν ισραηλινών συμφερόντων. Όλα τα κατασχεθέντα αντικείμενα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για λεπτομερή ανάλυση. Πάντως, το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί έτοιμη βόμβα δυσκολεύει τις αρχές στο να προσδιορίσουν με ασφάλεια το πόσο κοντά στην υλοποίηση βρισκόταν το σχέδιο του 37χρονου και των πιθανών συνεργών του.

Τι υποστηρίζει

Κατά αστυνομικές πηγές, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής και των απαραίτητων μηχανισμών για την πραγματοποίηση τρομοκρατικού χτυπήματος, ενώ ομολογήθηκε ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο, όμως δεν τις είχε παραλάβει. «Είμαι μέλος της Χαμάς. Το κάνω για την πατρίδα μου». Με αυτά τα λόγια, φέρεται να παραδέχθηκε τη δράση του στους αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής αμέσως μετά τη σύλληψή του στον Άγιο Νικόλαο. Ο 37χρονος ομολόγησε ότι είχε επαφή με τον συμπατριώτη του που συνελήφθη στην Κύπρο, ενώ γνώριζε και τον δεύτερο συλληφθέντα. Παραδέχθηκε, επίσης, ότι είχαν εκπαιδευτεί μαζί στη πάνω στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών υγρών, ενώ υποστήριξε οι επιθέσεις που σχεδίαζε αποτελούσαν αντίποινα κατά του Ισραήλ για τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο «μικροσκόπιο» ο πιθανός στόχος

Το μεγάλο ζητούμενο για τις αρχές παραμένει ο προσδιορισμός του πιθανού στόχου μίας τέτοιας επίθεσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι των ερευνών έπεσε ακόμη και το σενάριο να βρισκόταν στο στόχαστρο ένα κρουαζιερόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων, το οποίο αναμένεται να δέσει στην Κρήτη το επόμενο διάστημα. Πάντως, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζουν ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, αν και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Για την ώρα, το βάρος των ερευνών πέφτει στην πιθανότητα ενός χτυπήματος σε ισραηλινό στόχο εντός Ευρώπης, με τη χώρα και την ακριβή τοποθεσία να παραμένουν ακόμη υπό διερεύνηση.

Παράλληλα, οι ελληνικές διωκτικές αρχές ερευνούν αν πίσω από τον 37χρονο κρύβεται ένα ευρύτερο δίκτυο υποστήριξης στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, με τις έρευνες να διεξάγονται σε στενή συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές εκτιμούν ότι τα «κλειδιά» για την πλήρη εξιχνίασή της κρύβονται στα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς η ανάλυση των ψηφιακών συσκευών και των υπολοίπων κατασχεθέντων αντικειμένων θεωρείται καθοριστική.