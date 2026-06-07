Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στον διακόπτη ηλεκτροδότησης του σπιτιού – Οι αντιφάσεις στην απολογία του 41χρονου

Το γεγονός ότι ο 41χρονος δράστης της άγριας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα αποφάσισε κατά την πολύωρη απολογία του να αλλάξει τακτική και να παρουσιάσει νέα εκδοχή για το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα, δείχνει αυτό που επί της ουσίας λένε οι διωκτικές αρχές από τα πρώτα στάδια διερεύνησης της υπόθεσης. Ότι πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. Άλλωστε η απολογία του 41χρονου ανέδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει κατά το προανακριτικό στάδιο.

Υπενθυμίζεται πως ο κατηγορούμενος εγκατέλειψε τον αρχικό ισχυρισμό ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ τους (τον οποίο, όπως είπε, ξεκίνησε η σύζυγος του) , κατά τη διάρκεια του οποίου «θόλωσε» και στη συνέχεια ακολούθησε η δολοφονία.

Όμως, όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα το μοιραίο βράδυ, ήρθαν αντιμέτωποι με το εξής σοκαριστικό θέαμα: Η 39χρονη ήταν νεκρή σε εμβρυακή στάση, φέροντας συνολικά 45 τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από τη δικογραφία, το μαχαίρι εντοπίστηκε τοποθετημένο στο αριστερό χέρι της γυναίκας, παρότι η ίδια ήταν δεξιόχειρας, ενώ στον χώρο βρέθηκε και γάντι. Παράλληλα, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στον γενικό διακόπτη ηλεκτροδότησης του διαμερίσματος.

Ενώ αρχικά είχε υποστηρίξει ότι η σύζυγός του είχε κατεβάσει τον γενικό διακόπτη, κατά την απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια του καβγά έπεσε το ρελέ, χωρίς να το αντιληφθούν, επικράτησε σκοτάδι και στη συνέχεια ο ίδιος το επανέφερε, γεγονός που εξηγεί την παρουσία αίματος στο συγκεκριμένο σημείο.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας, φαίνεται πως οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι οι αρχικοί ισχυρισμοί του κατηγορούμενου δεν συμβάδιζαν με τα δεδομένα που προέκυπταν από την αυτοψία και τα στοιχεία από την προανάκριση.

Ο «κοριός» και οι καταγραφές

Ιδιαίτερο βάρος στη δικογραφία φέρεται να έχει και η υπόθεση των παράνομων καταγραφών της συζύγου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος παραδέχθηκε ότι το βράδυ πριν από τη δολοφονία κατέστρεψε τη συσκευή καταγραφής ήχου («κοριό») που χρησιμοποιούσε. Η παραδοχή αρχικά για την ύπαρξη του κοριού, αλλά και για το πότε καταστράφηκε, έγινε ωστόσο αφότου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σκληρό δίσκο με σχετικές ηχογραφήσεις, ο οποίος βρέθηκε κρυμμένος μέσα σε κούτα στο γραφείο όπου εργαζόταν ως λογιστής.

Κατά την απολογία του, ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι οι καταγραφές και η παρακολούθηση της συζύγου του δεν είχαν ως σκοπό τον έλεγχο της προσωπικής της ζωής, αλλά συνδέονταν με την προσπάθειά του να διασφαλίσει τη σχέση και την επικοινωνία με τα παιδιά του σε περίπτωση που το ζευγάρι κατέληγε σε οριστικό χωρισμό ή διαζύγιο, καθώς ισχυρίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας ότι βρίσκονταν σε διάσταση τους τελευταίους μήνες.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, απέδωσε στην ίδια αιτία όχι μόνο τη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος καταγραφής, αλλά και άλλες ενέργειες παρακολούθησης της συζύγου του, που φέρονται να αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, υποστηρίζοντας ότι στόχος του ήταν η συλλογή στοιχείων για ενδεχόμενη μελλοντική δικαστική διαμάχη σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών.

Ωστόσο, οι αρχές αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η συσκευή καταγραφής καταστράφηκε λίγες μόλις ώρες πριν από το έγκλημα. Το συγκεκριμένο στοιχείο, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της δικογραφίας, φέρεται να ενισχύει την εκτίμησή τους ότι η πράξη δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας έκρηξης, αλλά είχε προηγηθεί προετοιμασία.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας για το θέμα των παιδιών

Σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega μίλησε ο δήμαρχος Καλαμάτας για το μείζον ζήτημα των παιδιών του ζευγαριού. «Είμαστε σε επικοινωνία με τη Νικολέττα, το θέμα του παιδιού έχει λυθεί και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία που πρέπει να δοθεί εισαγγελική εντολή και τα παιδιά να μπορέσουν να φύγουν από το νοσοκομείο και να μεταφερθούν στο σπίτι που έχει βρεθεί.

Από και και πέρα δεν είναι κατάλληλη η εποχή για να δουλέψει από τώρα η Νικολέττα, πρέπει πρώτα να συνέλθει, γιατί έχει και να στηρίξει τα παιδιά και μόλις χρειαστεί θα βρεθούν οι δουλειές, ότι χρειάζεται να γίνει, θα γίνει.»

Όσο για το ενοίκιο, ο κ. Βασιλόπουλος δήλωσε: «Δεν χρειάζεται να ναι απαραίτητα ο δήμος. Καλύπτονται πάντως όλα αυτά. Και τώρα το σπίτι δεν χρειάζεται να το νοικιάσουμε, είναι προσφορά. Υπάρχει κύμα αγάπης υπέρ της Νικολέτας και των δύο παιδιών.

Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν απευθυνθεί και ζήτησαν να την καλύψουν και νομικά να την υποστηρίξουν. Τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα όμως. Έχουν εκφραστεί κι άλλοι, για να ανοίξει ένας λογαριασμός για να μπορέσουν να μαζευτούν χρήματα για να στηρίξουν τα παιδιά και για το μέλλον, όχι μόνο σήμερα που είναι τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους αλλά και αύριο για να μπορέσουν τα παιδιά πράγματι να στηριχτούν και να μπορέσουν να σπουδάσουν να γίνει ότι πρέπει.

Όλα θα τα τακτοποιήσουμε, θα τα βάλουμε όλα σε σειρά, είμαστε σε επικοινωνία. Περιμένουμε να γίνουν τα διαδικαστικά, που σημαίνει ο εισαγγελέας να δώσει την εντολή για να μπορέσουν να φύγουν από το νοσοκομείο και να πάνε να στο σπίτι. Θα κάνουμε ότι πρέπει».