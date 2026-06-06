Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στη φυλακή ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής

Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στον 41χρονο που δολοφόνησε την 39χρονη Βασιλική, μέσα στο σπίτι τους, στην Καλαμάτα.

Ο 41χρονος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου (6/6) στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας και μετά την πολύωρη απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος για την δολοφονία της συζύγου του.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς γυναίκες, οι οποίες αποδοκίμασαν τον δράστη, όταν αυτός έφτασε με συμβατικό όχημα της Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι η απολογία του έγινε σήμερα, ύστερα από δεύτερη αναβολή που είχε ζητήσει και λάβει ο κατηγορούμενος.

Σοκάρει η θεία της 39χρονης – «Τη χτυπούσε στην κοιλιά και είχε χάσει δύο παιδιά»

Η θεία της 39χρονης Βασιλικής, της γυναίκας που δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα, μίλησε στο Mega και το «Χαμογέλα και Πάλι!».

Αναφερόμενη στα όσα έχουν ειπωθεί σχετικά με τη χρόνια κακοποίηση της 39χρονης: «Αυτό δεν το ήξερα εγώ παιδί μου, δεν το ήξερα. Κι αν κακοποιούσε τη γυναίκα του αυτός, γιατί θα του είχα βγάλει το μάτι. Ξέρω όμως ότι τη ζήλευε πολύ αυτός. Μου το ‘χε πει κι η μαμά της που κουβεντιάζαμε καμιά φορά, μου το ‘χε πει και η αδερφή της. Εν τω μεταξύ βγαίνει ο πατέρας του, και λέει τις βλακείες του. Μέχρι το νοίκι του πληρώνανε, και πήγαινε η συννυφάδα μου το φαΐ στην κατσαρόλα να φάει αυτός, και το παιδί της το χτύπαγε. Το καθίκι. Και μετά βγαίνει ο ίδιος ο πατέρας, «δε το ‘ξερα’ λέει, ‘δε το ΄ξερα’» Τι δεν ήξερες ρε ηλίθιε; Δεν τα έβλες τόσα χρόνια που χτύπαγε το παιδί;».

Για το γιατί δεν ζήτησε βοήθεια η 39χρονη ή δεν της παρασχέθηκε στήριξη: «Είχαμε χαθεί. Όταν έφυγε από το σπίτι, όταν πέθαναν γονείς της και έφυγε από το σπίτι και η Βασιλική, χαθήκαμε μετά. Δεν έβγαινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου. Δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Την είχε αποκόψει από όλους. Γιατί αν ερχόταν σε μένα και τα έλεγε, εγώ θα την βοηθούσα. Ντρεπότανε να έρθει να μου πει και επειδή τον ήξερε ότι αγριεύω με το παραμικρό, δεν έλεγε τίποτα».

Και συνέχισε η θεία της 39χρονης: «Την είχε δει η μάνα της χτυπημένη. Τη χτύπαγε στην κοιλιά, κι η Βασιλική έχει χάσει δυο παιδιά. Την χτύπαγε στην κοιλιά και έχανε τα παιδιά. Έγκυος που ήτανε σε αγόρια, τη χτύπαγε κι έχασε τα παιδιά. Είχε μείνει έγκυος πάλι δυο φορές, και τα ‘χε χάσει. Και μου το ‘λεγε η μάνα της, έλεγα “πώς πάει η Βασούλα;”, “το ‘χασε” μου λέει “το παιδί”. Και το άλλο, δύο».

«Τι να πει τώρα; Ότι ο γιος του τη σκότωσε; Τι να πούνε γι’ αυτό; Εδώ αυτοί δεν πήγανε ούτε στην κηδεία. Έψαχνα… ανάμεσα στον κόσμο. Έτσι και τους έβρισκα μέσα στον κόσμο, θα μας είχανε γράψει οι εφημερίδες. Θα τους πέταγα με κλωτσιές έξω. Και άκουσα… που λέγε, ‘θα πληρώσουμε εμείς την κηδεία’. Τι να πληρώσεις ρε ηλίθιε την κηδεία; Να πληρώσεις! Τη σκότωσε το παιδί σου. Κοίτα να βοηθήσεις τα εγγόνια σου τώρα που θα πάνε σε ιδρύματα».

«Ο μπαμπάς μου βαράει τη μαμά»

Στη συνέχεια μιλώντας για τα παιδιά της οικογένειας, είπε: «Το κοριτσάκι το μεγάλο έλεγε στο σχολείο στα παιδιά ότι “δεν μπορώ να ακούω τις φωνές τους, ότι ο μπαμπάς μου βαράει τη μαμά μου”. Τα έλεγε το παιδί, μου το ‘πανε μανάδες, που πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο μαζί. Έλεγε να τα πάρει η Ν. Τώρα δεν ξέρω αν θα της τα δώσουνε. Εκείνη τα λατρεύει. Τα έχει βαφτίσει και τα δύο. Τα αγαπάει, θα προσπαθήσει να τα πάρει. Έμαθα ότι το παιδί το μεγάλο το ‘πε, ότι η μαμά πέθανε. Δεν ξέρει όμως πώς πέθανε. Έμαθε το παιδί ότι η μαμά του πέθανε, αλλά δεν τους έχουνε πει με ποιον τρόπο πέθανε».

Όσο για το εάν κατάλαβαν κάτι εκείνο το βράδυ τα παιδιά, η θεία πιστεύει ότι κατάλαβαν αφού ήταν μέσα και αφού φώναζαν. Λογικά θα άκουγαν τις φωνές από δίπλα.

«Μία κυρία στην κηδεία έλεγε “άκουγα τις φωνές, άκουγα το ξύλο, τη βοήθεια”. Και της είπα: “Και δεν παίρνεις εσύ ένα τηλέφωνο την αστυνομία;”. και μου απάντησε “Α για να μπλέξουμε;” “Να μπλέξεις” της λέω. Άφησες δυο παιδιά ορφανά. Εάν η Βασιλική ερχόταν σε μένα, εγώ θα τη βοήθαγα. Και δουλειά θα της έβρισκα και τα παιδιά θα βοήθαγα να πηγαίνουν σχολείο, κι όλα. Δεν ήρθε να με ζητήσει. Γι’ αυτό κλαίω. Γιατί μπορούσα να τη βοηθήσω».

Τέλος, ως προς την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που αναμένεται να ζητήσει ο καθ΄ομολογίαν δράστης δήλωσε: «Να τον βγάλουν ψυχοπαθή για να γλιτώσει; Ας πάει, αν νομίζει ο δικηγόρος ότι πρέπει να το κάνει αυτό».

Το χρονικό του εγκλήματος

Ο 41χρονος δολοφόνησε την Βασιλική, με περισσότερες από 40 μαχαιριές, τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 6 και 10 ετών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο δράστης ασκούσε βία σε βάρος της 39χρονης, η οποία το τελευταίο διάστημα έψαχνε δουλειά σε μία προσπάθεια να καταφέρει να κερδίσει την οικονομική ανεξαρτησία της και να φύγει μακριά από τον κακοποιητή της.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο 41χρονος είχε τοποθετήσει gps tracker στο όχημα της Βασιλικής, αλλά και «κοριούς» στο σπίτι τους, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή τις κινήσεις της γυναίκας, πού πηγαίνει, με ποιους μιλάει και τι λέει.