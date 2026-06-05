Καλαμάτα: Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν για τη Βασιλική – «Καμία άλλη δολοφονημένη» – BINTEO

Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας συμμετείχαν το βράδυ της Παρασκευής 5/6 στη διαδήλωση που διοργάνωσε η Φεμινιστική Καλαμάτας στο κέντρο της πόλης, με κεντρικό σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», τιμώντας τη μνήμη της 39χρονης Βασιλικής, της τελευταίας εκ των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, σε μια σειρά γυναικοκτονιών που συγκλονίζουν και προβληματίζουν τη χώρα.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία Καλαμάτας, όπου βρέθηκαν πολίτες, συλλογικότητες, φορείς και άνθρωποι κάθε ηλικίας, εκφράζοντας την οδύνη και την αγανάκτησή τους για τη γυναικοκτονία που συντάραξε την τοπική κοινωνία.

Οι διαδηλώτριες πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της έμφυλης βίας, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας των γυναικών και στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει μόνη απέναντι στη βία.

Συγκινητικές στιγμές στην οδό Βασίλισσας Όλγας

Μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της μεγάλης για τα δεδομένα της πόλης διαδήλωσης εκτυλίχθηκε στην οδό Βασίλισσας Όλγας, έξω από το διαμέρισμα όπου η Βασιλική έχασε τη ζωή της.

Εκεί οι συμμετέχοντες σταμάτησαν για λίγα λεπτά σιωπής και προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική δράση. Έκοψαν σε λωρίδες το πανό που έφερε τα ονόματα γυναικών που έχουν δολοφονηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας εξαιτίας της έμφυλης βίας και κρέμασαν τις κόκκινες κορδέλες σε δέντρα, κολώνες και άλλα σημεία του δρόμου.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να συμβολίσουν το αίμα της αδικοχαμένης Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών που χάθηκαν από την έμφυλη βία. Μέσα σε λίγα λεπτά, ολόκληρη η οδός Βασίλισσας Όλγας γέμισε με κόκκινες κορδέλες, μετατρέποντας το σημείο της τραγωδίας σε έναν τόπο μνήμης, περισυλλογής και διαμαρτυρίας.

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους, ενώ αρκετοί άφησαν λουλούδια και μηνύματα στη μνήμη της 39χρονης.

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Μήνυμα κατά της έμφυλης βίας

Η πορεία ολοκληρώθηκε με τραγούδια και συνθήματα αλληλεγγύης προς τα θύματα βίας, με τους διοργανωτές να τονίζουν πως η δολοφονία της Βασιλικής δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού προβλήματος που απαιτεί συλλογική αντιμετώπιση.

Το κεντρικό μήνυμα που κυριάρχησε καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης ήταν πως «καμία άλλη γυναίκα δεν πρέπει να χάσει τη ζωή της από έμφυλη βία», με τους συμμετέχοντες να δεσμεύονται ότι η μνήμη της Βασιλικής δεν θα ξεχαστεί.