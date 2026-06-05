Καλλιθέα: Μαρτυρία-σοκ για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θησέως – «Έσκασε το σώμα του στο κράσπεδο και διαμελίστηκε»

Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Καλλιθέα, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, αφού παρέσυρε μία 71χρονη γυναίκα που διέσχιζε διάβαση πεζών. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το δυστύχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Θησέως, στο ύψος της οδού Σπάρτης. Η 71χρονη περίμενε να περάσουν τα οχήματα, προκειμένου να διασχίσει τη διάβαση. Πριν φτάσει στη διαχωριστική νησίδα, η μοτοσικλέτα έπεσε επάνω της και η γυναίκα σωριάστηκε στο έδαφος.

Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν την τραυματισμένη γυναίκα και κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες μετέφεραν την 71χρονη στο νοσοκομείο με κατάγματα στα χέρια και στα πόδια. Ο 28χρονος οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε θανάσιμα.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις συνθήκες του δυστυχήματος, αναφέροντας: «Έτρεχε με τη μηχανή με μεγάλη ταχύτητα και έκανε σούζα. Πάει μία γυναίκα να περάσει τη διάβαση, βρίσκει λίγο τη γυναίκα και φεύγει η μηχανή. Σκάει το σώμα του στο κράσπεδο και διαμελίστηκε. Ήταν το σώμα του στην κάθοδο και τα άκρα του στην άνοδο της Θησέως».

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας αναμένεται να συμβάλει στην αποσαφήνιση της πορείας της μοτοσικλέτας πριν από τη σύγκρουση.