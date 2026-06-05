Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο ηθοποιός Άντονι Χεντ – Είχε πρωταγωνιστήσει στις σειρές «Buffy the Vampire Slayer» και «Ted Lasso»

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο Βρετανός ηθοποιός Άντονι Χεντ, γνωστός στο παγκόσμιο κοινό από τους ρόλους του στις σειρές Buffy the Vampire Slayer, Ted Lasso, Merlin και Little Britain.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν οι κόρες του, Έμιλι και Ντέιζι Χεντ, γνωστοποιώντας ότι ο ηθοποιός πέθανε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του τα μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο θάνατός του προήλθε από επιπλοκές πνευμονίας.

Ο «Γκάιλς» που αγαπήθηκε από μια γενιά τηλεθεατών

Ο Χεντ γνώρισε διεθνή αναγνώριση στα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέσα από τον ρόλο του Ρούπερτ Γκάιλς στη δημοφιλή σειρά φαντασίας Buffy the Vampire Slayer.

Ο χαρακτήρας του βιβλιοθηκάριου και μέντορα της Μπάφι εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αγαπητούς της σειράς, χαρίζοντάς του φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Στη συνέχεια συμμετείχε σε πολλές επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων το Little Britain, όπου είχε επαναλαμβανόμενο ρόλο, ενώ ενσάρκωσε τον βασιλιά Ούθερ Πεντράγκον στη σειρά Merlin.

Τα τελευταία χρόνια έγινε γνωστός σε μια νέα γενιά θεατών μέσα από τον ρόλο του Ρούπερτ Μάνιoν στη βραβευμένη σειρά Ted Lasso.

Πλούσια πορεία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εμφανίστηκε σε δεκάδες παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι Doctor Who, Silent Witness, Motherland, The Inbetweeners, Persuasion, Manchild και η κινηματογραφική ταινία The Iron Lady.

Το 2018 εντάχθηκε επίσης στο καστ της μακροβιότερης ραδιοφωνικής σειράς του BBC, The Archers, υποδυόμενος τον Ρόμπιν Φέρμπραδερ.

Από τις διαφημίσεις καφέ στην τηλεοπτική καταξίωση

Πριν από τη διεθνή του επιτυχία, ο Χεντ είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστός στο βρετανικό κοινό μέσα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις Gold Blend της Nescafe τη δεκαετία του 1980.

Η τηλεοπτική «ρομαντική ιστορία» που δημιουργήθηκε στις διαφημίσεις μαζί με τη Σάρον Μόχαν γνώρισε τεράστια απήχηση και συνέβαλε σημαντικά στην αναγνωρισιμότητά του.

Το συγκινητικό μήνυμα των παιδιών του

Σε κοινή τους δήλωση, οι κόρες του χαρακτήρισαν τον πατέρα τους «έναν ξεχωριστό άνθρωπο» και εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για όσα έζησαν δίπλα του.

«Ήταν και θα είναι πάντα τιμή και προνόμιο να είμαστε κόρες του και να έχουμε δει από κοντά την επίδραση που είχε τόσο ο ίδιος όσο και η δουλειά του σε τόσους ανθρώπους», ανέφεραν.

Ο θάνατός του έρχεται λίγους μήνες μετά την απώλεια της επί χρόνια συντρόφου του, Σάρα Φίσερ, η οποία είχε φύγει από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025 σε ηλικία 61 ετών.