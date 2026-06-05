Λήξη συναγερμού στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: Οι αστροναύτες της NASA επέστρεψαν στα καθήκοντά τους

Οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω επιδείνωσης διαρροής αέρα σε ρωσικό τμήμα του σταθμού, με εντολή της NASA για προληπτική επιβίβαση στο διαστημόπλοιο Crew Dragon. Η κατάσταση εξομαλύνθηκε λίγες ώρες αργότερα, με το πλήρωμα να επιστρέφει στα καθήκοντά του, ενώ NASA και Roscosmos συνεχίζουν τη συνεργασία για μόνιμη λύση στο πρόβλημα της μονάδας Zvezda.

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Διεθνή Νέα

Το ρωσικό πολυλειτουργικό εργαστηριακό τμήμα Nauka λίγο μετά τη σύνδεσή του με τη μονάδα υπηρεσίας Zvezda του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Φωτογραφία: NASA
Το ρωσικό πολυλειτουργικό εργαστηριακό τμήμα Nauka λίγο μετά τη σύνδεσή του με τη μονάδα υπηρεσίας Zvezda του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Φωτογραφία: NASA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) λόγω διαρροής αέρα, με τη NASA να δίνει εντολή για προληπτική επιβίβαση στο διαστημόπλοιο Crew Dragon.
  • Η κατάσταση εξομαλύνθηκε λίγες ώρες αργότερα, με τη NASA να ανακοινώνει ότι οι αστροναύτες επέστρεψαν στις κανονικές τους δραστηριότητες, καθώς η Roscosmos διέκοψε προσωρινά τις εργασίες επισκευής.
  • Η διαρροή εντοπίζεται στη ρωσική μονάδα Zvezda, η οποία παρουσιάζει ρωγμές εδώ και χρόνια, με NASA και Roscosmos να συνεχίζουν τη συνεργασία για μόνιμη λύση.

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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν οι αστροναύτες που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), έπειτα από ανησυχίες για επιδείνωση διαρροής αέρα σε ρωσικό τμήμα του σταθμού.

Η NASA είχε δώσει εντολή στα τέσσερα μέλη της αποστολής Crew-12 να επιβιβαστούν προληπτικά στο διαστημόπλοιο Crew Dragon της SpaceX και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους, προκειμένου να είναι έτοιμοι για ενδεχόμενη έκτακτη εκκένωση.

Στην αποστολή συμμετέχουν δύο Αμερικανοί αστροναύτες, ένας Γάλλος αστροναύτης και ένας Ρώσος κοσμοναύτης, σύμφωνα με τον Guardian.

Η κατάσταση εξομαλύνθηκε

Λίγες ώρες αργότερα, η NASA ανακοίνωσε ότι οι αστροναύτες μπορούν να επιστρέψουν στις κανονικές δραστηριότητές τους, καθώς η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos αποφάσισε να διακόψει προσωρινά τις εργασίες επισκευής μέχρι να αξιολογηθούν νέα δεδομένα και μετρήσεις.

Η εκπρόσωπος της NASA, Μπεθάνι Στίβενς, ανέφερε ότι οι διαδικασίες αυξημένης ασφάλειας τερματίστηκαν και το πλήρωμα επέστρεψε στην προγραμματισμένη λειτουργία του σταθμού.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η NASA και η Roscosmos θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την εξεύρεση μόνιμης λύσης στο πρόβλημα.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ρωσικό τμήμα Zvezda

Η διαρροή προέρχεται από τη μονάδα υπηρεσίας Zvezda, ένα από τα βασικά τμήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Σύμφωνα με τη NASA, η συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει εδώ και χρόνια ρωγμές και μικρές διαρροές αέρα, οι οποίες παρακολουθούνται στενά από τις αμερικανικές και ρωσικές υπηρεσίες.

Οι δύο πλευρές εξετάζουν εδώ και μήνες τα αίτια του προβλήματος και τις πιθανές λύσεις, ενώ η Roscosmos πραγματοποιεί κατά διαστήματα εργασίες επισκευής και περιορισμού των διαρροών.

Διπλασιάστηκε η απώλεια αέρα

Αξιωματούχος της NASA ανέφερε ότι το πρόβλημα επιδεινώθηκε στις αρχές της εβδομάδας, καθώς η απώλεια αέρα αυξήθηκε από περίπου μισό κιλό ημερησίως σε σχεδόν ένα κιλό ημερησίως.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax, ειδικοί της Roscosmos εντόπισαν δύο διαρροές οξυγόνου στον σταθμό.

Η πρώτη απομονώθηκε γρήγορα, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες για τη σφράγιση της δεύτερης.

«Απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια του πληρώματος»

Η NASA υπογράμμισε ότι η εντολή προς το πλήρωμα να προετοιμαστεί για πιθανή εκκένωση δόθηκε αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους.

Η αμερικανική υπηρεσία ανέφερε ότι οι ρωγμές στη μονάδα Zvezda αποτελούν διαχρονική πηγή ανησυχίας και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να αναζητούν τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος.

Η NASA τόνισε ότι παραμένει σε στενή συνεργασία με τη Roscosmos και τους υπόλοιπους διεθνείς εταίρους του προγράμματος, με στόχο την ασφαλή λειτουργία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και την οριστική αντιμετώπιση των διαρροών.

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