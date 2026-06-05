Πούτιν στο SPIEF: «Οι ευρωπαϊκές ελίτ προκαλούν χάος» – Το μήνυμά του για BRICS, κυρώσεις και νέα παγκόσμια τάξη

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Τη θέση ότι ο κόσμος βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη διαρθρωτική αλλαγή των τελευταίων δεκαετιών διατύπωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την ομιλία του στην ολομέλεια του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF 2026).

Σύμφωνα με τον ίδιο, το διεθνές οικονομικό σύστημα μεταβάλλεται ριζικά, με τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου και τις οικονομίες των BRICS να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο βάρος στην παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ το μοντέλο που κυριάρχησε τις τελευταίες δεκαετίες χάνει σταδιακά την επιρροή του.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει τις αλλαγές αυτές όχι μόνο ως πρόκληση αλλά και ως ευκαιρία για ανάπτυξη νέων συνεργασιών, νέων αγορών και εναλλακτικών οικονομικών δομών.

Putin: Any country can at any moment be deprived of access to its legitimate assets, which are placed in dollars or euros, as well as to Western financial payment infrastructure. Reasons can be different, they will always be found. As in our case, the conflict in Ukraine, in… pic.twitter.com/K8aD297KQP — Clash Report (@clashreport) June 5, 2026

«Οι ευρωπαϊκές ελίτ προκαλούν χάος»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στις ευρωπαϊκές ηγεσίες και στις πολιτικές που εφαρμόζονται από τις Βρυξέλλες, αναφέρει το Bol’shaya Aziya.

«Οι ευρωπαϊκές ελίτ ουσιαστικά προκαλούν χάος, στο οποίο προσπαθούν να παρασύρουν όλο και περισσότερες χώρες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα υποστήριξε ότι η Δύση αναζητά συνεχώς νέες αφορμές για την επιβολή περιορισμών και κυρώσεων εις βάρος ανταγωνιστών της.

«Η Δύση ψάχνει λόγους για να επιβάλει περιορισμούς και να κόψει τον ανταγωνισμό. Στην περίπτωση της Ρωσίας, ο λόγος αυτός είναι η Ουκρανία», ανέφερε.

Κατά τον Ρώσο πρόεδρο, οι πολιτικές αυτές επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές ενέργειας, εντείνουν τις γεωπολιτικές εντάσεις και συμβάλλουν στην αποδυνάμωση της θέσης της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία.

⚡️ Putin: ‘European Elites are Provoking Chaos, Trying to Plunge More & More Countries Into This Chaos’ 📹: Roscongress pic.twitter.com/S951Gujior — RT_India (@RT_India_news) June 5, 2026

Κριτική στις κυρώσεις και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Ο Πούτιν επανέλαβε τις ρωσικές επικρίσεις για το πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στη Δύση, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν αβεβαιότητα για κάθε κράτος που στηρίζεται στο δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Οποιαδήποτε χώρα μπορεί ανά πάσα στιγμή να στερηθεί της πρόσβασης στα νόμιμα περιουσιακά της στοιχεία, τα οποία είναι τοποθετημένα σε δολάρια ή ευρώ, καθώς και στη δυτική χρηματοοικονομική υποδομή πληρωμών», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, οι λόγοι για τέτοιες ενέργειες μπορούν να διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση.

«Οι λόγοι μπορεί να είναι διαφορετικοί και πάντα θα βρίσκονται. Όπως στη δική μας περίπτωση η σύγκρουση στην Ουκρανία, σε κάποια άλλη περίπτωση η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι συγκρούσεις στην Αφρική, ακόμη και η στάση απέναντι στην LGBT κοινότητα», είπε.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι αυτές οι εξελίξεις ωθούν όλο και περισσότερα κράτη να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους πληρωμών και να μειώσουν την εξάρτησή τους από το δολάριο και το ευρώ.

BRICS και νέοι πόλοι ανάπτυξης

Στην ομιλία του ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι BRICS αποτελούν πλέον βασικό παράγοντα της παγκόσμιας ανάπτυξης, επικαλούμενος στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα κράτη της ομάδας παρήγαγαν σχεδόν το μισό της αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια.

Κατά τον ίδιο, ολοένα και περισσότερες χώρες δημιουργούν δικούς τους εμπορικούς διαδρόμους, χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και τεχνολογικές υποδομές, επιδιώκοντας μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία.

Владимир Путин на ПМЭФ пообещал инфляцию на уровне 5,2% и заявил о росте зарплат на 30% за 5 лет. Дефицит бюджета в России по итогам года «может подрасти», заявил он 🔽https://t.co/POo4Q8zUFH pic.twitter.com/szhVvUhOre — Важные истории (@istories_media) June 5, 2026

Τεχνολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη και κυριαρχία

Ο Ρώσος πρόεδρος αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του στις τεχνολογικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα αυτόνομα συστήματα και οι ψηφιακές πλατφόρμες θα καθορίσουν τη θέση των κρατών στη διεθνή οικονομία.

Τόνισε ότι η ύπαρξη ισχυρής εγχώριας τεχνολογικής βάσης αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας, ενώ αναφέρθηκε στις επιδόσεις της Κίνας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ινδίας στην αγορά λογισμικού.

Πυρηνική ενέργεια και οικονομικοί δείκτες

Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στη θέση της Ρωσίας στην αγορά πυρηνικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η κρατική εταιρεία Rosatom συμμετέχει σε περισσότερα από το 80% των έργων κατασκευής πυρηνικών σταθμών που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη διεθνώς.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για τη ρωσική οικονομία, ανέφερε ότι η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,9%, η μεταποίηση κατά 3,1% και το λιανικό εμπόριο κατά 6,5%, ενώ υποστήριξε ότι η ανεργία παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των επενδύσεων, η ανάπτυξη των υποδομών, η τεχνολογική αναβάθμιση και η ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Μόσχας για τα επόμενα χρόνια.