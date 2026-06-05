Ζελένσκι: Η ΕΕ «χαιρετίζει» την επιστολή για απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία – «Είναι η στιγμή» να επαναληφθούν, δήλωσε ο Μακρόν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισαν θετικά την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν, για απευθείας συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Ο Μακρόν δήλωσε πως έχει φτάσει η στιγμή να επαναληφθούν οι συνομιλίες για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, ενώ η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, υπογράμμισε την επιθυμία της Ουκρανίας και της Ευρώπης για ειρήνη.

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Διεθνή Νέα

Ζελένσκι
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την έκκληση του προέδρου Ζελένσκι υπέρ απ’ ευθείας διαπραγματεύσεων, καθώς και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός».
  • Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επεσήμανε πως έφτασε η ώρα να καθίσουν ξανά οι δύο πλευρές στο τραπέζι των συνομιλιών για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης. Ο Μακρόν πρόσθεσε: «Και πιστεύω πως είναι η στιγμή, δεδομένης της εξέλιξης της κατάστασης».
  • Ο Γάλλος Πρόεδρος προσκάλεσε επίσης στο Παρίσι, με την ευκαιρία της γαλλικής εθνικής γιορτής της 14ης Ιουλίου, τις χώρες που συνεισφέρουν στο συνασπισμό των εθελοντών για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

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Θετική ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν, για απευθείας συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

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Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, επεσήμανε πως έφτασε η ώρα να καθίσουν ξανά οι δύο πλευρές στο τραπέζι των συνομιλιών

«Χαιρετίζουμε την έκκληση του προέδρου Ζελένσκι υπέρ απ’ ευθείας διαπραγματεύσεων, καθώς και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός. Και από την πλευρά μας, θα υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά τα γεγονότα: η Ουκρανία θέλει την ειρήνη, η Ευρώπη θέλει την ειρηνη», υπογράμμισε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

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Από την πλευρά του, ο Μακρόν δήλωσε επίσης σήμερα ότι έχει φθάσει η στιγμή για μια επανάληψη των συνομιλιών για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

«Επιθυμία μου είναι μάλλον να κοιτάξουμε το μέλλον και να πούμε πώς θα καταφέρουμε να αναδιοργανώσουμε ένα διάλογο για να οικοδομήσουμε την κατάπαυση του πυρός και την ειρήνη», δήλωσε στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Βαλκανίων.

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«Και πιστεύω πως είναι η στιγμή, δεδομένης της εξέλιξης της κατάστασης», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος Πρόεδρος προσκάλεσε επίσης στο Παρίσι, με την ευκαιρία της γαλλικής εθνικής γιορτής της 14ης Ιουλίου, τις χώρες που συνεισφέρουν στο συνασπισμό των εθελοντών που έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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