Νέα ήττα Τραμπ: «Ανταρσία» Ρεπουμπλικανών στη Βουλή – Ψήφισαν πακέτο μαμούθ για την Ουκρανία και δασμούς 500% στη Ρωσία

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Την ώρα που το Κίεβο δέχεται σφοδρά πλήγματα, η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης, εγκρίνοντας νομοσχέδιο για την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία και την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνει το Reuters, καθώς μια ομάδα Ρεπουμπλικανών βουλευτών επέλεξε να αψηφήσει την κομματική γραμμή και να συμμαχήσει με τους Δημοκρατικούς υπέρ του Κιέβου.

Ρωγμή στη γραμμή Τραμπ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων υπερψήφισε με ψήφους 226 έναντι 195 το νομοσχέδιο «Ukraine Support Act» (Πράξη Υποστήριξης της Ουκρανίας), το οποίο παρέμενε στα συρτάρια για μήνες.

Για να εξαναγκαστεί η διεξαγωγή της ψηφοφορίας, κάποιοι Ρεπουμπλικανοί ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπογράφοντας μια ειδική αίτηση (discharge petition).

Τελικά, 18 Ρεπουμπλικανοί και ένας ανεξάρτητος βουλευτής υπερψήφισαν το νομοσχέδιο, φανερώνοντας την πρώτη σοβαρή ρωγμή στην μέχρι πρότινος ομόφωνη στήριξη του κόμματος προς τις πολιτικές του Τραμπ.

Η κίνηση αυτή ήρθε μόλις μία ημέρα μετά την υπερψήφιση ενός άλλου ψηφίσματος από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, το οποίο απαιτεί την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τις εχθροπραξίες με το Ιράν, εκτός αν το Κογκρέσο κηρύξει επίσημα τον πόλεμο.

Η πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλγα Στεφανίσινα, χαιρέτισε την απόφαση με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. «Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, το οποίο αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη διακομματική υποστήριξη προς την Ουκρανία», έγραψε μεταξύ άλλων.

The House passage of the Ukraine Support Act is an important step forward and reflects continued bipartisan support for Ukraine. I am grateful to the members of the House of Representatives for keeping Ukraine high on the agenda and advancing legislation that reinforces security… pic.twitter.com/oLK2d6DfY3 — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) June 5, 2026



Η έγκριση του νομοσχεδίου ήρθε σε ευθεία αντίθεση με τις επιθυμίες της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN συμμετείχε σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση την περασμένη Τετάρτη, ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, είχε προτρέψει έντονα τους βουλευτές του να καταψηφίσουν το μέτρο, υποστηρίζοντας ότι «θα πρέπει να δώσουν στον Τραμπ τον απαραίτητο χώρο για να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία».

Το μέλλον του νομοσχεδίου

Παρά την έγκριση, το μέλλον του «Ukraine Support Act» παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

Για να γίνει νόμος του κράτους πρέπει να περάσει από τη Γερουσία, όπου η ρεπουμπλικανική ηγεσία αρνείται να θέσει σε ψηφοφορία κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δηλώνοντας ότι περιμένει τις κατευθυντήριες γραμμές του Λευκού Οίκου.

Εάν τελικά εγκριθεί και από τη Γερουσία, θα είναι η πρώτη μεγάλη παρέμβαση του Κογκρέσου στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας από την άνοιξη του 2024, όταν στην προεδρία βρισκόταν ακόμη ο Τζο Μπάιντεν.

Ακόμη όμως κι αν εγκριθεί από τη Γερουσία, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο Τραμπ θα ασκήσει βέτο.

Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, οι στενότεροι σύμμαχοί του στο Κογκρέσο έχουν τηρήσει πολύ πιο ψυχρή στάση απέναντι στο Κίεβο, σε αντίθεση με τη θερμή διακομματική στήριξη των πρώτων ετών της ρωσικής εισβολής.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει τις αποφάσεις για τις κυρώσεις αποκλειστικά στον Λευκό Οίκο, αφαιρώντας αρμοδιότητες από το Κογκρέσο.

Ως αποτέλεσμα, η αμερικανική βοήθεια έχει επιβραδυνθεί δραματικά, την ώρα που οι δύο εμπόλεμες πλευρές σφυροκοπούν η μία την άλλη.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν βαλτώσει, καθώς η Ουκρανία απορρίπτει κατηγορηματικά την απαίτηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να παραδώσει εδάφη τα οποία υπερασπίζεται με επιτυχία από το 2022.

Η στασιμότητα του Τραμπ στο ουκρανικό

Η νομοθετική αυτή αντεπίθεση της Βουλής των Αντιπροσωπών έρχεται σε μια περίοδο που η εξωτερική πολιτική του Τραμπ είναι σχεδόν ολοκληρωτικά στραμμένη στο Ιράν, αφήνοντας τη σύγκρουση στην Ουκρανία να κλιμακώνεται επικίνδυνα με ελάχιστη αμερικανική ανάμειξη.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει σημειώσει καμία απτή πρόοδο στην υπόσχεσή του να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, ενώ πρόσφατα εξόργισε ακόμη και μέλη του κόμματός του όταν χαλάρωσε τους περιορισμούς στο ρωσικό πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Τι προβλέπει το πακέτο βοήθειας

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, εγκρίνει βοήθεια ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και προβλέπει έως και 8 δισ. δολάρια σε άμεση στήριξη μέσω δανείων.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μερικά από τα πιο σκληρά οικονομικά μέτρα που έχουν προταθεί ποτέ κατά της Μόσχας, όπως:

Στραγγαλισμό των ρωσικών εσόδων με νέες κυρώσεις στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Πλήρη απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Επιβολή δασμών ύψους 500% σε όλα τα ρωσικά αγαθά που εισάγονται στην αμερικανική αγορά.

Κυρώσεις σε κορυφαίες ρωσικές τράπεζες, πετρελαϊκές και μεταλλευτικές εταιρείες.

Η νομοθετική αυτή κίνηση συνέπεσε με μια άλλη θετική εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συμφώνησε να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο για την πρώτη δέσμη κεφαλαίων, μετά και τη συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας και οικονομίας.