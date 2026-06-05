Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (5/6) – Πού θα δείτε τη δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό

Ο δεύτερος τελικός της GBL Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
14:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco Practice 1
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
16:30 Eurosport 1 Μένσικ – Ζβέρεφ Τένις Rolland Garros
18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco Practice 2
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπιλμπάο – Βαλένθια ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
20:00 Eurosport 1 Αρνάλντι – Κόμπολι Τένις Rolland Garros
20:45 Novasports Start Ουγγαρία – Φινλανδία Φιλικός Αγώνας
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Play off GBL
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa