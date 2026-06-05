Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (5/6) – Πού θα δείτε τη δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό

Το άρθρο παρουσιάζει αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, αναδεικνύοντας ως κορυφαίο γεγονός τον δεύτερο τελικό της GBL μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Media & Τηλεοπτικά Νέα