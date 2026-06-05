Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (5/6) – Πού θα δείτε τη δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό

Το άρθρο παρουσιάζει αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, αναδεικνύοντας ως κορυφαίο γεγονός τον δεύτερο τελικό της GBL μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο δεύτερος τελικός της GBL Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Εκτός από τον τελικό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες Moto3, Moto2, MotoGP, Formula 1 και τένις από το Rolland Garros.
  • Αναλυτικά όλες οι επιλογές της Παρασκευής περιλαμβάνουν και αγώνες μπάσκετ από ACB Liga Endesa, Turkish Basketball Super League, Lega Basket Serie A, καθώς και φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο δεύτερος τελικός της GBL Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

14:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco Practice 1

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

16:30 Eurosport 1 Μένσικ – Ζβέρεφ Τένις Rolland Garros

18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco Practice 2

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπιλμπάο – Βαλένθια ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

20:00 Eurosport 1 Αρνάλντι – Κόμπολι Τένις Rolland Garros

20:45 Novasports Start Ουγγαρία – Φινλανδία Φιλικός Αγώνας

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Play off GBL

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ