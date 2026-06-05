Τάσος Τεργιάκης: Η εξομολόγηση για τη διάρρηξη στο σπίτι του – «Δεν έχω ούτε τα σταυρουδάκια των παιδιών μου από τη βάπτιση»

Ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό που είχε ζήσει πριν από 11 χρόνια, μοιράστηκε ο Τάσος Τεργιάκης με τους τηλεθεατές, την Παρασκευή 5 Ιουνίου μέσα από το «Πρωινό». Ο έμπειρος δημοσιογράφος, αναφέρθηκε στη διάρρηξη του σπιτιού του το 2015, η οποία συνέβη την ώρα που εκείνος εργαζόταν στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη.

Με αφορμή το περιστατικό στην Καλλιθέα, ο Τάσος Τεργιάκης έδειξε μία φωτογραφία του σπιτιού του μετά τη διάρρηξη, και είπε ότι: «Είναι από το 2015 η φωτογραφία. Είμαι στην εκπομπή της Μενεγάκη και είναι καλεσμένη η Δανδουλάκη. Την ώρα που κάνουμε συνέντευξη κάποιος έχει μπει στο σπίτι μου. Επιστρέφει ο γιος μου ο μικρός, επτά ετών, με τον συγχωρεμένο τον παππού του. Μπαίνει μέσα ο γιος μου και βλέπει το σπίτι μου, αυτό, το 2015».

«Του φωνάζει του πεθερού μου η γειτόνισσα από απέναντι, ότι μόλις βγήκανε. Έρχεται η αστυνομία και ψάχνει να βρει. Βρίσκει δύο τύπους με μαύρα ρούχα και τους κυνηγάει. Φεύγουν», συνέχισε.

Ακόμα, ο δημοσιογράφος ανέφερε πως: «Σας λέω τώρα εγώ, εάν γύριζα στο σπίτι με τον γιο μου, επτά ετών, και έβλεπα έτσι το υπνοδωμάτιό μου, και τον είχα μέσα, θα έκανα ακριβώς το ίδιο. Όχι για να τον τιμωρήσω παιδιά. Ένιωσα βιασμένος μέσα στο σπίτι μου. Θα έκανα ακριβώς το ίδιο. Τώρα μέσα, έξω. Εγώ ξέρω ότι δεν έχω ούτε τα σταυρουδάκια των παιδιών μου από τη βάπτιση».