Ο ψυχολογικός πόλεμος του Κιέβου και η σκληρή γραμμή της Μόσχας – Τι κρύβεται πίσω από την επιστολή Ζελένσκι και τις δηλώσεις Πούτιν

Σε μια φάση έντονης διπλωματικής αντιπαράθεσης περνά ο πόλεμος στην Ουκρανία, με φόντο τις νέες επιθέσεις με drones και το ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Ρωσίας.

Ενώ ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν επιμένει στη σκληρή του γραμμή, δηλώνοντας έτοιμος για ειρήνη μόνο υπό τους όρους που συζήτησε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε μια δριμεία επίθεση μέσω ανοιχτής επιστολής, προκαλώντας τον Πούτιν σε απευθείας διάλογο, αλλά ταυτόχρονα ειρωνευόμενος τις στρατιωτικές του αποτυχίες και την προχωρημένη ηλικία του.

Η καυστική επιστολή Ζελένσκι

Η ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι, η οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της ουκρανικής προεδρίας, ήρθε αμέσως έπειτα από ένα νέο κύμα ουκρανικών πληγμάτων με drones βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος – συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε αποθήκη πετρελαίου έξω από την Αγία Πετρούπολη.

Το κείμενο συνδύαζε την πρόταση για επανέναρξη των συνομιλιών, με έντονα ειρωνικά σχόλια για τα προβλήματα της Ρωσίας, όπως ο πληθωρισμός, οι ελλείψεις καυσίμων και η εξάρτησή της από την Κίνα.

Ο Ζελένσκι στάθηκε ιδιαίτερα στα 26 χρόνια του Πούτιν στην εξουσία, σημειώνοντας ότι έχει περάσει σχεδόν τα μισά από αυτά πολεμώντας την Ουκρανία, υπολογίζοντας την παρέμβαση του 2014 στην Κριμαία και την πλήρη εισβολή του 2022.

«Ο κόσμος δεν έχει κουραστεί από την Ουκρανία, όπως ελπίζατε για καιρό ότι θα συμβεί. Αλλά υπάρχει αυξανόμενη κόπωση με τη Ρωσία – ακόμη και μεταξύ εκείνων στον ευρύτερο κόσμο που σας βοηθούν να παρακάμψετε τις κυρώσεις και να κρατήσετε την οικονομία σας όρθια.

Δεν μπορεί να μην το παρατηρείτε. Έπειτα από 26 χρόνια στην εξουσία, η ηλικία αρχίζει να αφήνει το σημάδι της. Και με τον χρόνο, η κόπωση με εσάς μόνο θα μεγαλώνει», έγραψε ο Ζελένσκι προς τον Πούτιν.

Παράλληλα, ο Ουκρανός ηγέτης πρότεινε πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να επιβλέπουν την τήρησή της.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι μια τυπική πρακτική, και οι τρέχουσες εξελίξεις γύρω από το Ιράν απλώς ενισχύουν αυτό το σημείο. Μια προσπάθεια να επιτευχθεί πραγματική εκεχειρία, είναι ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσουμε να μιλάμε μεταξύ μας. Πιστεύουμε ότι δεν θα ήταν απλώς μια προσπάθεια, αλλά μια πραγματική κατάπαυση του πυρός – αν αυτό είναι που θέλετε.

Γνωρίζετε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μια κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της γραμμής όπου σταματούν οι εχθροπραξίες», σημείωσε.

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί μια συνάντηση εκτός της διαμεσολαβητικής διαδικασίας της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει βαλτώσει λόγω του πολέμου με το Ιράν, προτείνοντας ως τοποθεσίες την Ελβετία, την Τουρκία ή κάποιο αραβικό κράτος, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά τη Μόσχα.

«Προτείνω μια συνάντηση. Όλοι άκουσαν τους εκπροσώπους σας, χαμογελώντας, να λένε ότι θα μπορούσα δήθεν να έρθω στη Μόσχα. Αλλά έπειτα από αυτά τα 26 χρόνια, δεν υπάρχει τίποτα να κάνει ένας Ουκρανός ηγέτης στην πρωτεύουσά σας – ακριβώς όπως δεν υπάρχει τίποτα να κάνει ένας Ρώσος ηγέτης στο Κίεβο.

Προτείνω να ορίσουμε μια σαφή ημερομηνία για μια τέτοια συνάντηση».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος άφησε αιχμές και για τις δεσμεύσεις της Ουάσιγκτον, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας το περασμένο καλοκαίρι, όπου η Ρωσία είχε ισχυριστεί ότι ο Τραμπ συμφώνησε στην παραχώρηση ουκρανικών εδαφών με αντάλλαγμα την ειρήνη.

«Ακούσαμε ότι σας υποσχέθηκαν στην Αλάσκα την επίλυση ορισμένων ζητημάτων που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη. Μπορείτε να δείτε και ο ίδιος ότι τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά ζητήματα δεν αποφασίζονται στο Άνκορατζ», τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Σημείωσε επίσης με νόημα ότι, μετά τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, «τώρα μπορούμε όλοι να δούμε ότι οι Ρώσοι αρχίζουν επιτέλους να νιώθουν λιγότερο άνετα με αυτή την πραγματικότητα».

Η απάντηση Πούτιν: «Προελαύνουμε καθημερινά, θέλουμε συμβιβασμούς»

Από την πλευρά του, μιλώντας σε διευθυντές ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων στο περιθώριο του οικονομικού φόρουμ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε ανυποχώρητος.

Υποστήριξε ότι ο χρόνος και οι πόροι είναι με το μέρος της Ρωσίας, ανακοινώνοντας ότι ο στρατός του απέσπασε πρόσφατα 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφών, αν και παραδέχθηκε ότι η Μόσχα πρέπει να βελτιώσει την αεράμυνά της απέναντι στα ουκρανικά drones.

Ο Ρώσος Πρόεδρος παρουσίασε τα δικά του δεδομένα για την πορεία του μετώπου.

«Η επίθεση είναι σε εξέλιξη σε καθημερινή βάση. Επί του παρόντος, η Ρωσική Ομοσπονδία έχει θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό της τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ – 100%. Και η Ρωσία έχει θέσει υπό τον έλεγχό της πάνω από το 85% του εδάφους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ. Και το 80% του εδάφους της περιοχής της Ζαπορίζια», σημείωσε.

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις απλώς επειδή το ζητά το Κίεβο, εκτός αν η Ουκρανία αποδεχθεί τις εδαφικές παραχωρήσεις που συζητήθηκαν με τον Τραμπ – κάτι που απέρριψε ξανά ο Ζελένσκι μέσω της επιστολής του.

«Φυσικά, υπό αυτές τις συνθήκες, η ουκρανική πλευρά θα ήθελε να σταματήσουμε την προέλαση. Αλλά αντί να σταματήσει αυτό, θα ήταν καλύτερο να τερματιστεί εντελώς ο πόλεμος συμφωνώντας στους συμβιβασμούς που συζητήθηκαν στο Άνκορατζ.

Είμαστε ασφαλώς προετοιμασμένοι και πρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα. Συγκεκριμένα, στη βάση που συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας με τον πρόεδρο Τραμπ στο Άνκορατζ. Η Ρωσία συμφωνεί με αυτούς τους συμβιβασμούς που συζητήσαμε στο Άνκορατζ. Η ουκρανική πλευρά πρέπει επίσης να συμφωνήσει με αυτούς τους συμβιβασμούς. Τότε η σύγκρουση θα φτάσει γρήγορα σε ένα φυσικό τέλος», σημείωσε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη χρήση νέων όπλων, αναφέροντας ότι ο υπερηχητικός πύραυλος Oreshnik (με βεληνεκές άνω των 5.000 χλμ. και δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών) δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα σε πραγματικές συνθήκες μάχης, παρά μόνο σε δοκιμές, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τη μελλοντική του χρήση πλήρους κλίμακας, ακόμη και εναντίον αστικών στόχων.

Τέλος, ερωτηθείς από το Reuters για το πολιτικό του μέλλον μετά το 2030, ο Πούτιν απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα, λέγοντας ότι η υγεία του είναι «στα χέρια του Θεού».

«Η χώρα αντιμετωπίζει πολλά μεγάλης κλίμακας και πιεστικά ζητήματα. Πρέπει να επιλυθούν χωρίς να σκέφτεται κανείς αυτό (σ.σ. το πολιτικό μέλλον), αλλά σκεπτόμενος το μέλλον της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι ενήμερος για την επιστολή του Ζελένσκι, αλλά δεν είχε ακόμη την ευκαιρία να μελετήσει λεπτομερώς το περιεχόμενό της, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε σύντομα ότι «θα ήταν σπουδαίο» αν οι δύο ηγέτες συναντιόντουσαν.