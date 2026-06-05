Δημήτρης Λιγνάδης: Σήμερα ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου η δίκη για βιασμούς ανηλίκων

Ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, καλείται σήμερα ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό σχετικά με την υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για τους βιασμούς δύο 17χρονων, ενώ η Εισαγγελία Εφετών ζητά επανεξέταση αθωωτικής απόφασης και αυστηρότερη ποινή.

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Λιγνάδης
Φωτογραφία αρχείου: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου καλείται σήμερα να καθίσει ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, για την υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών.
  • Ο Λιγνάδης τον Ιούλιο του 2022 καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών για βιασμούς δύο 17χρονων, ενώ είναι ελεύθερος με όρους.
  • Το Εφετείο καλείται να κρίνει σχεδόν από το μηδέν την υπόθεση, με τον ηθοποιό να είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης, καθώς υπάρχει και έφεση της Εισαγγελίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου καλείται σήμερα να καθίσει ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετη κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καλλιτέχνη προσδιορίστηκε για σήμερα έπειτα από τρεις αναβολές που έχουν δοθεί στην εκδίκασή της.

Ο Λιγνάδης τον Ιούλιο του 2022 καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών καθώς κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (4 προς 3) για τους βιασμούς δύο 17χρονων, στην Αθήνα και στην Επίδαυρο, το 2015.

Ο καλλιτέχνης αθωώθηκε από το ΜΟΔ για άλλους δύο βιασμούς, ενός 16χρονου και ενός ενήλικα άντρα ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο.

Με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι ελεύθερος με όρους καθώς του είχε δοθεί αναστολή στην έφεση.

Για την υπόθεση είχε παραμένει προσωρινά κρατούμενος 17 μήνες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Εφετείο καλείται να κρίνει σχεδόν από το μηδέν την υπόθεση του ηθοποιού, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να τύχει αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης με μεγαλύτερη ποινή, από αυτήν της πρώτης δίκης.

Και αυτό γιατί πλην της έφεσης του ίδιου του κατηγορούμενου, το ΜΟΕ καλείται να κρίνει και την έφεση που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών.

Η Εισαγγελία εφετών ζητά να επανεξεταστεί η αθωωτική απόφαση για την υπόθεση του 16χρονου. Ζητεί επίσης να αξιολογήσουν οι δικαστές του ΜΟΕ το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Λιγνάδη το οποίο κατά την εισαγγελική έφεση είναι χαμηλό σε σχέση με την «απαξία και την βαρύτητα της πράξης, της βλάβης που προξένησε στα θύματα» .

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